不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が物件選択の極意を公開！『不動産投資において木造一棟アパート投資はもはや盤石！その理由をRCと比較しながら徹底解説！』

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、自身のYouTubeチャンネルで『不動産投資において木造一棟アパート投資はもはや盤石！その理由をRCと比較しながら徹底解説！』と題した動画を公開した。不動産投資における「RC(鉄筋コンクリート)一棟マンション」と「木造一棟アパート」のどちらを選ぶべきか、投資家目線で徹底比較している。



一般的にRC物件は法定耐用年数が47年と長く、資産価値が残りやすいイメージがある。しかし木村氏は、「実は一つ大きな落とし穴がある」と警鐘を鳴らす。同氏によれば、RC物件は修繕費や固定資産税が木造の2～3倍に達し、利益を圧迫しやすいという。表面利回りはRCが7～9%程度であるのに対し、木造は8～11%、物件によっては20%を超えることもあり、利益重視ならば木造に分があると解説する。



最も大きな違いは出口戦略にある。築年数が経過し耐用年数を超えたRC物件は、買い手が極端に減り、建て壊しにも1,000万円以上かかるため売却が困難になる。対照的に木造は建物価値がゼロになっても土地の価値が残り、解体費用も100万～200万円程度と安価なため、「土地として売却する」という明確な出口戦略を描きやすいのだ。



木村氏は約15年以上にわたり不動産投資を実践してきた経験から、現在は物件価格上昇と利回り低下によりRC投資の再現性が落ちていると指摘する。これに対し木造一棟アパートは利回りが高く利益を生み出しやすいため、再投資サイクルを早められ、着実に資産を増やしていける点を強調する。



結論として、RCは資産規模を一気に拡大できる可能性があるが、経費の高さや出口戦略の難しさというリスクを伴う。一方で木造は高い利回りで利益を生み出しやすく、再投資に回すことで堅実に資産を増やしていける。木村氏は、利益を重視し堅実な資産形成を目指す投資家にとって、木造アパートが極めて有効な選択肢であることを示した内容である。