Ï©¾å¶¯Åð¤¬Â³È¯¡¢¥Þ¥Ë¥é¤ÎÆüËÜ°û¿©Å¹¥Ô¥ó¥Á¡¡´ë¶È¤ËÌë¤Î²ñ¹ç¹µ¤¨¤ëÆ°¤¡¢µÒÂ¤¬·ã¸º
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¼óÅÔ¥Þ¥Ë¥é¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î·Ð±Ä¤¹¤ë°û¿©Å¹¤¬µçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯10·î°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬Èï³²¤ËÁø¤¦·ý½Æ¶¯Åð»ö·ï¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÈ¯À¸¡£Â¿¤¯¤ÎÆü·Ï´ë¶È¤¬½ÐÄ¥¼Ô¤äÃóºß°÷¤ËÌë¤Î²ñ¹ç¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦ÄÌÃ£¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇµÒÂ¤¬·ã¸º¤·¤¿¡£¡ÖºÂ¤·¤Æ»à¤òÂÔ¤Ä¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¡£°ìÉô¤Î¶È¼Ô¤ÏÁÈ¹ç¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢»öÂÖ²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿¶¦Æ±ÀïÀþ¤òÄ¥¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¥Þ¥Ë¥é»Ù¶É¡áµÆÃÓÂÀÅµ¡Ë
¡¡¡ÖÇä¤ê¾å¤²¤Ï°ÊÁ°¤Î3Ê¬¤Î1¤«¤éÈ¾Ê¬¡£Ãç´Ö¤¬¤É¤ó¤É¤óÇÑ¶È¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡£¥Þ¥Ë¥é¼óÅÔ·÷¤ò¹½À®¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤Î°ì¤Ä¡¢¥Þ¥«¥Æ¥£»Ô¤Çµï¼ò²°¤Ê¤É2Å¹ÊÞ¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¹¾´ÖÀµÌÀ¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¤Ï¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¡£¥Þ¥«¥Æ¥£»Ô¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î°û¿©Å¹¤¬½¸¤Þ¤ëÄÌ¾Î¡Ö¥ê¥È¥ëÅìµþ¡×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤òÌë¤Î³¹¤«¤é±ó¤¶¤±¤¿¶¯Åð¤Ïºß¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÆüËÜÂç»È´Û¤¬³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â2024Ç¯10·î¤«¤é¤Î1Ç¯´Ö¤Ç20·ïÄ¶¡£Ìë´Ö¡¢Ï©¾å¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç·ý½Æ¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÂçÈ¾¤À¤¬¡¢±Ä¶ÈÃæ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë½Æ¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬²¡¤·Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë»ö·ï¤âÈ¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥Ê¥®ÎÁÍýÅ¹·Ð±Ä¤ÎÅèÀî½¤»°¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤¬2025Ç¯8·î¤ËÈË²Ú³¹¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÎÃËÀ2¿Í¤¬¼Í»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤À¡£Ã±½ã¤Ê¶âÁ¬ÌÜÅª¤È°Û¤Ê¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤ÏÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Î´Ö¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢ÅèÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌë¤Î³°½Ð¤Ï¤ä¤Ï¤ê´í¸±¤À¤È¤Î¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÆüËÜ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤ÎÌðÅÄµ×½Ó»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ê36¡Ë¤Ï¼Ò°÷¤ÎÌë´Ö³°½Ð¶Ø»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ½Â¤¶È¤«¤é¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Þ¤ÇÉý¹¤¤´ë¶È¤¬²¿¤é¤«¤ÎÄÌÃ£¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£²ñ°÷´ë¶È¤«¤é²ò½ü¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¤¡¢ÌðÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö°û¿©¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤´Ä¶¤ÏÄ¹°ú¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤ß¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë´ÉÆâ¤ÇÆüËÜ¿Í¤¬Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¶¯Åð»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤ÏÁ´¤ÆÅ¦È¯¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡£10·îÃæ½Ü¡¢¥ê¥È¥ëÅìµþ¤Ë¤¢¤ë¥«¥é¥ª¥±Å¹Æâ¤Ç¥Þ¥«¥Æ¥£»Ô·Ù¤Î¥ê¥³¥ó¡¦¥¬¥ë¥É¥¥¥±½ðÄ¹¤¬¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿À¼¤ÇÆüËÜ¿Í¤Î°û¿©Å¹¥ª¡¼¥Ê¡¼¤éÌó20¿Í¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·Ð±Ä´íµ¡¤ò¼õ¤±¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¿¤Á¤Ï4·î¡¢ÅèÀî¤µ¤ó¤ò¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¡Ö¥á¥È¥í¥Þ¥Ë¥é°û¿©Å¹¶¨²ñ¡×¤ò·ëÀ®¡£¥¤¥á¡¼¥¸²óÉüºö¤Î¸¡Æ¤¤ä·Ù»¡¤Ø¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¶¯²½¤ÎÍ×Ë¾¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¥«¥Æ¥£»Ô·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅèÀî¤µ¤ó¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ9·î¤«¤é¤ÏËèÆü¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸á¸å6»þ¤«¤é¸áÁ°2»þ¤Þ¤Ç¡¢¥ê¥È¥ëÅìµþ¤ò5¡¢6¿Í¤Î·Ù´±¤¬¾ï»þ½ä²ó¤¹¤ëÂÎÀ©¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö°ÂÁ´¤Ï½½Ê¬¤ËÃ´ÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Áá¤¯¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£ÅèÀî¤µ¤ó¤Ï¶¯Ä´¤·¤¿¡£