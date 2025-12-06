¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡¢²¤½£2¥«¹ñ¤È¤ÎÂÐÀï·èÄê¤â¡È¿®Ç°¡É¶¯Ä´¡ÖÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¦ÌÜÉ¸¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡2026Ç¯6·î¤ËËÌÃæÊÆ¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¡ØFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¡Ù¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬ÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡¢¶¦Æ±³«ºÅ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¤Î¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡Ù¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËÍ¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥°¥ë¡¼¥×F¤ËÆþ¤ê¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕB¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½¡¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½¡¿¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢ÂåÉ½¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÃêÁª·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÂÐÀï¹ñ¤Ï¤É¤³¤â¶¯¤¤¹ñ¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤«¤é¤Þ¤À·èÄê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤Î¹ñ¤â¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÇÉáÃÊ¤«¤é·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á°²ó¤Î¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤ËÂ³¤¤¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ2¥«¹ñ¤ÈÆ±µï¤·¤¿ÅÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÏÆü¾ï¤«¤é¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ëÂçÎ¦¡£ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¸·¤·¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤âÍ½Áª¤Ç¤ÏÉé¤±¤Ê¤·¡Ê¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¡§9¾¡1Ê¬¡Ë¤Ç¡¢¼ºÅÀ0¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¡£Èó¾ï¤Ë¼éÈ÷¤¬·ø¤¯¡¢»î¹ç¹ª¼Ô¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¤É¤Î3¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÂÐÀï¹ñ¤Ø¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤ÎÃêÁª·ë²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï2010Ç¯¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«Âç²ñ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤È¤Î¡ÈºÆÀï¡É¤¬·èÄê¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¡£WÇÕ¤Ï¤Þ¤À³Í¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢·è¾¡¤Ë¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¡×¤È·Ù²ü¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐºö¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÊ¬ÀÏ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°õ¾Ý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Þ¤º¤ÏÁê¼ê¤Î¹ñ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤ò¤·¤Æ¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤ÆÁê¼ê¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¼çÄ¥¡£¡Ö²æ¡¹¤ò¼çÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¤¿Ãæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤ò100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤ÎÂÐºö¤òº£¸å¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡3¥«¹ñ³«ºÅ¤Ë¤è¤ëÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤ä»þº¹¤Ø¤Î·üÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¾ï¤ËºÇÁ±¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤ÇÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦Àï¤¤¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Öº£²ó¤âWÇÕ¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÀï°ìÀïºÇÁ±¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤ÎWÇÕ¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼«¿È¤ÎÅ¯³Ø¤òÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢À¤³¦ºÇÂ®¤ÇËÜÂç²ñ¹Ô¤¤ò·è¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡Ö²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¡É¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥Ê¥À¡¦¥á¥¥·¥³¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç»î¹ç¤ò¤¹¤ëÁÛÄê¤Î½àÈ÷¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤È¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤¿¤ÈÏ¢Íí¤ÏÍè¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤ÎÊ¬ÀÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡£¿´¶¯¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï·ã¤·¤¤WÇÕ¤Î¸õÊäÁè¤¤¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢Æü¾ï¤Î¼«¥Á¡¼¥à¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÍ×Ë¾¡£¡Ö²æ¡¹¤ÏWÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¦ÌÜÉ¸¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£´ÊÃ±¤ËÌÜÉ¸Ã£À®¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢É¬¤º¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÀï¤¤¤ËÄ©¤à¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á°²ó¤Î¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤ËÂ³¤¤¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ2¥«¹ñ¤ÈÆ±µï¤·¤¿ÅÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÏÆü¾ï¤«¤é¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ëÂçÎ¦¡£ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¸·¤·¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤âÍ½Áª¤Ç¤ÏÉé¤±¤Ê¤·¡Ê¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¡§9¾¡1Ê¬¡Ë¤Ç¡¢¼ºÅÀ0¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¡£Èó¾ï¤Ë¼éÈ÷¤¬·ø¤¯¡¢»î¹ç¹ª¼Ô¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¤É¤Î3¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÂÐÀï¹ñ¤Ø¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤ÎÃêÁª·ë²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï2010Ç¯¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«Âç²ñ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤È¤Î¡ÈºÆÀï¡É¤¬·èÄê¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¡£WÇÕ¤Ï¤Þ¤À³Í¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢·è¾¡¤Ë¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¡×¤È·Ù²ü¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐºö¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÊ¬ÀÏ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°õ¾Ý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Þ¤º¤ÏÁê¼ê¤Î¹ñ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤ò¤·¤Æ¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤ÆÁê¼ê¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¼çÄ¥¡£¡Ö²æ¡¹¤ò¼çÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¤¿Ãæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤ò100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤ÎÂÐºö¤òº£¸å¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡3¥«¹ñ³«ºÅ¤Ë¤è¤ëÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤ä»þº¹¤Ø¤Î·üÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¾ï¤ËºÇÁ±¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤ÇÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦Àï¤¤¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Öº£²ó¤âWÇÕ¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÀï°ìÀïºÇÁ±¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤ÎWÇÕ¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼«¿È¤ÎÅ¯³Ø¤òÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢À¤³¦ºÇÂ®¤ÇËÜÂç²ñ¹Ô¤¤ò·è¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡Ö²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¡É¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥Ê¥À¡¦¥á¥¥·¥³¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç»î¹ç¤ò¤¹¤ëÁÛÄê¤Î½àÈ÷¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤È¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤¿¤ÈÏ¢Íí¤ÏÍè¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤ÎÊ¬ÀÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡£¿´¶¯¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï·ã¤·¤¤WÇÕ¤Î¸õÊäÁè¤¤¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢Æü¾ï¤Î¼«¥Á¡¼¥à¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÍ×Ë¾¡£¡Ö²æ¡¹¤ÏWÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¦ÌÜÉ¸¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£´ÊÃ±¤ËÌÜÉ¸Ã£À®¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢É¬¤º¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÀï¤¤¤ËÄ©¤à¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£