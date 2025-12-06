¡ÖÆüËÜ¤Ï¥Ý¥Ã¥È£²¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤¿¡×£×ÇÕÃêÁª²ñ¤ò¼õ¤±¤Æ´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡È¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î²ÄÇ½À¡É¤ò¤µ¤Ã¤½¤¯¹Í»¡¡ª¡Ö¶¯¹ë¤È¤ÎÂÐÀï¤ò²óÈò¡×¡Ö¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤È¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¤À¡×
¡¡¸½ÃÏ12·î£µÆü¡¢ÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¤ÇËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÁÈÊ¬¤±ÃêÁª²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥°¥ë¡¼¥×£Æ¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢¤½¤·¤ÆÍèÇ¯£³·î¤Ë·è¤Þ¤ë²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÁ´¹ñ»æ¡ØÅì°¡ÆüÊó¡Ù¤â¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÃêÁª·ë²Ì¤òÂ®Êó¡£¥°¥ë¡¼¥×£Æ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿ÎÙ¹ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÀ¤¸¤¿¡£
¡Ö£³Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆÍÇË¤òÌÜ¤¶¤¹ÆüËÜ¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×£Æ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢¤½¤·¤Æ²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ£Â¤Î¾¡¼Ô¤ÈÆ±ÁÈ¤À¡£ÆüËÜ¤â¤Þ¤¿¥Ý¥Ã¥È£²¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ò½ü¤±¤Ð¶¯¹ë¤È¸À¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤ò²óÈò¡£ÂÐ¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£±Ê¬£²ÇÔ¤ÈË§¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ë¤Ï£µ¾¡£±ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁêÀ¤¬È´·²¤À¡£ÆÃ¤Ë2002Ç¯¤ÎÆü´ÚÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ë£²¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¡¢»Ë¾å½é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×£Æ¤Ë¤Ï²¤½£ÂåÉ½¤¬£²¥Á¡¼¥àÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤É¤³¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤âÅÏ¤ê¹ç¤¨¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£ÂÐÀï¤¬Ç»¸ü¤Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤È¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¤È¤â¤ËÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ï²¤½£Í½Áª¤Ç£¶Àï¾¡Íø¤Ê¤·¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¼ç¾¤Î¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤È¤ÎÂÐÎ©¤ò¼õ¤±¡¢¥ß¥Ï¥¦¡¦¥×¥í¥Ó¥¨¥·¥å´ÆÆÄ¤¬£··î¤Ë¼Ç¤¤È¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ïº®Íð¤ÎºÇÃæ¡£¤É¤Á¤é¤âÃ»´ü´Ö¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¾ðÀª¤Ë¤¢¤ë¡×
¡¡¤Ê¤ª´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¥°¥ë¡¼¥×£Á¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¡¢¥á¥¥·¥³¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ£Ä¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
