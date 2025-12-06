¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¡ÖÊ¿ÏÂ¾Þ¡×¡¡FIFAÏª¹üÂÐ±þ¤ËÈãÈ½¤â
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤Ï5Æü¡¢Ê¿ÏÂ¤äÃÄ·ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ÔÆ°¤·¤¿¸Ä¿Í¤Î¸ùÀÓ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤¿¤áº£Ç¯ÁÏÀß¤·¤¿¡ÖFIFAÊ¿ÏÂ¾Þ¡×¤ò¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ë¼øÍ¿¤·¤¿¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎÏÂÊ¿¹ç°ÕÃç²ð¤Ê¤É¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡FIFA¤Ï2026Ç¯6·î³«Ëë¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËËÌÃæÊÆ3¥«¹ñÂç²ñ¤Î±ß³ê¤Ê±¿±Ä¤Ë¸þ¤±¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤Î¶¨ÎÏ¶¯²½¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤¬¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò³éË¾¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Ø¤ÎÏª¹ü¤Ê¤¹¤ê´ó¤ê¤Ë¡Ö¤ä¤ê²á¤®¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤â½Ð¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¹ñºÝÃÄÂÎ¤¬¤³¤¦¤·¤¿¾Þ¤òÀß¤±¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢FIFA¤Î¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¥Î²ñÄ¹¤¬¤Û¤ÜÆÈÃÇ¤Ç·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç³«¤«¤ì¤¿WÇÕ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¥Î»á¤¬¼øÍ¿¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¥Î»á¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÊ¿ÏÂ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬µá¤á¤ë»ØÆ³¼Ô¤Îºß¤êÊý¡×¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ý¤Á¾å¤²¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤Ê±ÉÍÀ¤Î°ì¤Ä¡×¤È±þ¤¸¡¢WÇÕ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¤³¦¤¬¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£