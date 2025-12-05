この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTube動画「【簡単5分】LINEギフトでクリスマスプレゼントを贈る方法を完全解説」で、LINE専門家のひらい先生が、クリスマスシーズンにありがちな「プレゼント選びの煩わしさ」を一発解消するLINEギフトの使い方を徹底解説した。動画の冒頭でひらい先生は「クリスマスでプレゼント買いに行くのめんどくさいなぁ。でも買いに行かないといけないしなぁ。そういう人マジで見てほしい。人生にゆとりを」と、忙しい現代人の本音に寄り添いながら解説をスタート。「このチャンネルでは60代以上のシニア層の方に今すぐ使えるLINEの活用方法を紹介しています」と、特に高齢層にも分かりやすく使えるLINEギフトの魅力を力説した。



「LINEギフトってね、そもそも何なの？…LINEの友達に気軽にプレゼントを送れる機能ですね」と語るひらい先生は、「相手の住所を知らなくても気軽に贈れるのが最大のメリット。クリスマスや誕生日など特別な日はもちろん、日常のちょっとした“ありがとう”も簡単に形にすることができます」と解説。「住所を知らないのにどうやって送るの？という疑問も、受け取る側が自分で住所登録できる仕組みだから安心」と、シニア世代がつまずきがちなポイントにも丁寧に言及した。



動画では、LINEギフトの種類や選び方も詳しく紹介。「Eギフトはスターバックスのドリンクチケットやコンビニのクーポンなど、“その場ですぐ使えるギフト券”のこと。配送ギフトはケーキやお肉、コスメなど実際に自宅へ届くもの。いずれも送り手は相手の住所を知らなくても大丈夫」と、ニーズ別での利用法をアドバイス。「決済方法も豊富で、PayPayやクレジットカードにも対応しているので、誰でも簡単に利用できます」と使い勝手の良さを強調した。



さらに「12月は自分用のLINEギフトもダントツで多い」「“1年頑張ったご褒美”としてスイーツなどを自分に贈るのもアリ」と、近年のギフトトレンドについても触れ、「安いものなら500円程度から。まずは気軽に送ってみてください」とハードルの低さも呼びかけている。



動画の締めくくりでは「この“めんどくさい”を解消してくれるのがLINEギフト。まずは小額から使ってみて、便利さを実感してほしい」とメッセージ。今後もLINE活用術をどんどん発信していくことや、疑問・要望はチャンネルのコメント欄で受け付けることをリスナーに伝え、「それではまた次の動画でお会いしましょう」と爽やかに動画を締めくくった。