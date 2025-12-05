フィギュア世界女王、日本のコンビニで抱えた商品「私も大好きだ」 決戦当日に…「クールだ」
5日午後9時19分に女子SP登場
フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ上位選手が集うGPファイナルは、愛知県名古屋市のIGアリーナで4日に開幕した。女子ショートプログラム（SP）が行われる5日、世界女王がコンビニに降臨し、意外な商品を手にしていた。
昨季の世界選手権を制したアリサ・リウ（米国）は5日午前、自身のインスタグラムを更新。「水を愛している」とつづり、1枚の写真を投稿した。
日本のコンビニ、ファミリーマートとみられる場所で、「サントリー天然水」などを抱えている。女子SPはこの日の午後8時59分に6分間練習がスタートし、リウは3番滑走の午後9時19分に登場。演技当日の行動に、海外ファンからは様々なコメントが寄せられた。
「とてもおしゃれだ」
「これは本当に可愛い」
「なんてことだ。君はとてもクールだ」
「水分補給の場所ね」
「しっかり水分補給してクールで
「私も日本の水が大好きだ」
「ショートプログラム、頑張ってね!!!」
リウは今季、GPシリーズのスケートアメリカ優勝、中国杯2位でファイナルに進出。自己ベストはSP75.70点、フリー150.97点、合計226.67点（全て今年4月の世界国別対抗戦）となっている。
（THE ANSWER編集部）