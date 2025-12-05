5日午後9時19分に女子SP登場

フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ上位選手が集うGPファイナルは、愛知県名古屋市のIGアリーナで4日に開幕した。女子ショートプログラム（SP）が行われる5日、世界女王がコンビニに降臨し、意外な商品を手にしていた。

昨季の世界選手権を制したアリサ・リウ（米国）は5日午前、自身のインスタグラムを更新。「水を愛している」とつづり、1枚の写真を投稿した。

日本のコンビニ、ファミリーマートとみられる場所で、「サントリー天然水」などを抱えている。女子SPはこの日の午後8時59分に6分間練習がスタートし、リウは3番滑走の午後9時19分に登場。演技当日の行動に、海外ファンからは様々なコメントが寄せられた。

「とてもおしゃれだ」

「これは本当に可愛い」

「なんてことだ。君はとてもクールだ」

「水分補給の場所ね」

「しっかり水分補給してクールで

「私も日本の水が大好きだ」

「ショートプログラム、頑張ってね!!!」

リウは今季、GPシリーズのスケートアメリカ優勝、中国杯2位でファイナルに進出。自己ベストはSP75.70点、フリー150.97点、合計226.67点（全て今年4月の世界国別対抗戦）となっている。



（THE ANSWER編集部）