琉球ゴールデンキングスがデイミアン・ドットソンを獲得…NBA通算213試合出場のSG

琉球ゴールデンキングスは12月5日、デイミアン・ドットソンとの2025－26シーズン選手契約を発表した。

現在31歳でヒューストン大学出身のドットソンは、196センチ95キロのシューティングガード。「NBAドラフト2017」でニューヨーク・ニックスから2巡目全体44位で指名を受けると、クリーブランド・キャバリアーズでもプレーした。NBA通算213試合に出場し、1試合平均7.5得点2.5リバウンド1.5アシストを記録。2022年からGリーグ、トルコ、中国のチームを渡り歩いた。

クラブは同選手について「優れたボールハンドリング、状況判断、シュート力に加え、ディフェンスにおいても活躍が期待されるオールラウンド性の高い選手です」と評し、次のように期待を寄せた。

「長らくフォワードおよびセンターポジションで外国籍選手を起用してきたキングスにとって、ドットソン選手の加入は、約10シーズンぶりにガードもこなせる外国籍選手を獲得することになります。このオールラウンド性をもって、どの選手とコートに立ってもお互いを活かし、チームプレーをより強固にすることへの貢献が期待されます。2017年のNBAドラフトでニューヨーク・ニックスから２巡目指名を受け、NBAで4シーズンプレーした後、トルコや中国でも経験を積んできた彼は、NBAとアジアのバスケットボールの両方を知る経験豊富な存在です。ドットソン選手にとって初めての日本のプロリーグとなりますが、培ってきたスキルと経験を活かし、いち早くキングスの新たな戦力となってくれると考えています。皆さまのドットソン選手への応援をよろしくお願いします」

また、ドットソンは「琉球ゴールデンキングスのファンの皆さま、この素晴らしいチームと島に私を歓迎してくださり、本当にありがとうございます！ キングスのユニフォームを着て沖縄を代表するチームでプレーできることを、大変光栄に思っています。この文化、このコミュニティから学び、そしてコートでは持てる力のすべてを出し切ることを楽しみにしています。応援よろしくお願いします！」とコメントした。

なお、琉球は「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第11節を終え、12勝6敗で西地区4位。10月にケヴェ・アルマが双方合意の契約解除で退団し、アンドリュー・ランダル（現サンロッカーズ渋谷）も短期契約満了でチームを去っていた。ドットソンは6日にエフピコアリーナふくやまで開催される広島ドラゴンフライズ戦からエントリー予定だという。