DAZNは、モータースポーツの最高峰「Formula 1」の配信について、今シーズンでの契約終了をもって、いったん終了することを公式Xで発表した。

公式Xでは「みなさまには長きに渡り応援いただきましたこと、深く感謝いたします」とユーザーに感謝を伝えるとともに、「DAZNは今後もモータースポーツの熱を様々な機会を通じてお届け致します」としている。

DAZNは2016年8月のサービス開始当初から、F1やGP2(現F2)、GP3(現F3)などのモータースポーツコンテンツを配信。特にF1は当初から解説・実況も独自で用意していたほか、近年はオリジナルF1コンテンツも拡充していた。

2026年からのF1放送/配信については、既報のとおりフジテレビジョンが日本国内における独占オールライツ契約を締結。'30年までの5年間に渡って、国内における放送・配信に関する権利を独占的に保有し、CS放送やネット配信、地上波放送などを行なっていく。