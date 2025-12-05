USB A／C対応！4台の機器を2台のPCで共有できる切替器
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、2台のPCで最大4台のUSB機器を高速共有でき、USB A／Type-C両対応の5Gbps切替器「400-SW041」を発売した。
■2台のPCでUSB機器を簡単切り替え
2台のパソコンで最大4台のUSB機器を共有できる切替器。マウスやキーボード、USBメモリ、プリンター、USBカメラなど、複数の周辺機器をワンタッチで切替可能。テレワークや複数PCを使い分ける業務環境に最適で、煩雑になりがちなUSB配線周りをまとめて管理できる。
■USB A／Type-Cどちらでも接続できるアダプタ付き
付属の専用ケーブルはUSB A／Type-Cにどちらでも接続できる変換アダプタ付き。異なるポートを持つPC間でも問題なく使用できる。ケーブルは約0.9mと扱いやすい長さで、PCの置き場所に柔軟に対応。
■ボタンスイッチで簡単に切替え
切替は本体のボタンを押すだけのシンプル操作。瞬時に切替えられるため、作業を止めることなくスムーズにPCを切り替えられる。ドライバー不要のプラグ＆プレイ対応で、接続すればすぐに使用可能。機器管理が苦手なユーザーにも扱いやすい点が魅力だ。
■LED表示で切替先が一目でわかる
操作時の誤認を防ぐため、本体にLEDランプを搭載。どちらのPCに切り替わっているかを即座に確認できる。複数人で共有するデスクや作業現場など、状態を視覚的に把握したいシーンでも便利。直感的に利用できるため、ミスを減らし業務を円滑に進められる。
■高速5Gbps対応で作業効率アップ
USB 5Gbpsに準拠し、USBメモリや外部デバイスのデータ転送がスムーズに行える。バスパワー時は最大900mA、USB ACアダプタ使用時は最大2,900mAの給電にも対応。多様なUSB機器を安定して運用でき、日常業務からクリエイティブ作業まで快適な環境を提供する。
■USB A／Type-C両対応の5Gbps切替器「400-SW041」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・1ボタンで8機能を割り当てできる！プログラマブルボタン
・4台のUSB機器をLANケーブルで最大50m延長！USB2.0エクステンダー
・最強クラスの風力搭載！55m/sの爆風で汚れを一掃できる超強力エアダスター
・AI機能搭載、自律航行、自動定点保持を実現！海洋環境向け産業用水中ドローン「FIFISH W6 MAX」
・パソコン画面を大画面出力し操作できる！Type-C→HDMI変換アダプタ付きワイヤレスプレゼンター
■2台のPCでUSB機器を簡単切り替え
2台のパソコンで最大4台のUSB機器を共有できる切替器。マウスやキーボード、USBメモリ、プリンター、USBカメラなど、複数の周辺機器をワンタッチで切替可能。テレワークや複数PCを使い分ける業務環境に最適で、煩雑になりがちなUSB配線周りをまとめて管理できる。
■USB A／Type-Cどちらでも接続できるアダプタ付き
付属の専用ケーブルはUSB A／Type-Cにどちらでも接続できる変換アダプタ付き。異なるポートを持つPC間でも問題なく使用できる。ケーブルは約0.9mと扱いやすい長さで、PCの置き場所に柔軟に対応。
■ボタンスイッチで簡単に切替え
切替は本体のボタンを押すだけのシンプル操作。瞬時に切替えられるため、作業を止めることなくスムーズにPCを切り替えられる。ドライバー不要のプラグ＆プレイ対応で、接続すればすぐに使用可能。機器管理が苦手なユーザーにも扱いやすい点が魅力だ。
■LED表示で切替先が一目でわかる
操作時の誤認を防ぐため、本体にLEDランプを搭載。どちらのPCに切り替わっているかを即座に確認できる。複数人で共有するデスクや作業現場など、状態を視覚的に把握したいシーンでも便利。直感的に利用できるため、ミスを減らし業務を円滑に進められる。
■高速5Gbps対応で作業効率アップ
USB 5Gbpsに準拠し、USBメモリや外部デバイスのデータ転送がスムーズに行える。バスパワー時は最大900mA、USB ACアダプタ使用時は最大2,900mAの給電にも対応。多様なUSB機器を安定して運用でき、日常業務からクリエイティブ作業まで快適な環境を提供する。
■USB A／Type-C両対応の5Gbps切替器「400-SW041」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・1ボタンで8機能を割り当てできる！プログラマブルボタン
・4台のUSB機器をLANケーブルで最大50m延長！USB2.0エクステンダー
・最強クラスの風力搭載！55m/sの爆風で汚れを一掃できる超強力エアダスター
・AI機能搭載、自律航行、自動定点保持を実現！海洋環境向け産業用水中ドローン「FIFISH W6 MAX」
・パソコン画面を大画面出力し操作できる！Type-C→HDMI変換アダプタ付きワイヤレスプレゼンター