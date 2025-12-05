・ハートシードが続騰、直近レンジ下限接近のなか国内大手証券の強気評価が刺激材料に

・キオクシアが逆行高で気を吐く、米サンディスク急伸しメモリー需給逼迫観測も続く

・イビデンが３日続伸、シンガポールＧＩＣ社が５．０７％保有判明で思惑

・Ｔ－ＢＡＳＥは大幅高、国内証券が投資評価引き上げ

・ＪＥＳＣＯは５日ぶり反発、自衛隊駐屯地の通信・電気工事を受注

・ノーリツが逆行高、生産性改善効果などで２５年１２月期利益予想を上方修正

・ＵＭＣエレがＳ高、先端運転支援システムでの中国ＺＹＴ向け新規受注を材料視

・リガクＨＤが３連騰、次世代半導体向け計測装置の販売開始を引き続き材料視



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS