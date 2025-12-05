全国のご当地ラーメン、ナンバー１を決める大会で栃木県代表として出場した「佐野らーめん」が見事１位を獲得し、３日、出場者たちが佐野市の金子裕市長に優勝を報告しました。

佐野市役所を訪れたのは、市内のラーメン店「佐よし」を経営する店長の佐藤義之さんら「佐野らーめん会」のメンバーです。

佐藤さんは市内の約７０店が加盟する「佐野らーめん会」を代表して１１月に東京で開催された日本ご当地ラーメン総選挙に出場し、見事一位に輝きました。

日本ご当地ラーメン総選挙は、日本ラーメン協会などの主催で２０２３年に始まり今年で３回目となります。

全国から選ばれた１０組が決勝に進出し、来場者の投票で日本一を決定します。

第１回から出場する佐藤さんは決勝まで進みながらも優勝には一歩届かず悔しさを感じてきました。

２０２５年は新たな取り組みとして、佐野らーめんに使われる製麺技法、「青竹打ち」を会場で実演し、注目を集めたことが功を奏して初の栄冠をつかみ取りました。

金子市長は、「粘り強い挑戦が初の快挙を生んだ」と絶賛し、祝福すると、佐藤さんはこれをきっかけに佐野らーめんでさらに街を元気にしたいと応えていました。

日本一の称号を手にした佐野らーめん。

今後の盛り上がりに注目です。