ガバッと羽織るだけ！【ZARA】40・50代のサマ見え♡「スエード風ジャケット」

クワイエット・ラグジュアリーのスタイルを、大人コーデにもほんのり添えるとサマ見えを狙えそう。この冬は、素材で魅せるスエード風ジャケットが頼りになるかも。襟やポケット、シルエットなどのデザインがおしゃれで、ガバッと羽織るだけで決まるジャケットを、今回は【ZARA（ザラ）】からピックアップします。

襟とフラップポケットが品よく映えるジャケット

【ZARA】「ショートスエード風ジャケット」\6,590（税込）

襟とフラップポケットが目を引く、愛らしくもエレガントに映えるスエード風ジャケット。ショート丈で合わせやすく、パンツでスマートに、スカートでフェミニンにと幅広いコーデにマッチする一着です。こっくりとしたカーキ色に起毛感のある見た目が、羽織るだけでシーズンムードを高めてくれそう。大きなフロントボタンも程よいアクセントになり、シンプルな着こなしでも自然とおしゃれ見えが狙えます。

ラフさと上品さが好バランスなボンバージャケット

【ZARA】「スエード風ボンバージャケット」\8,590（税込）

ボンバージャケット特有のラフさに、スエード風の上品さを掛け合わせた大人にぴったりの一着。ハイネック × ジップのディテールがクールな印象を叶えてくれるかも。裾はプリーツ入りの立体デザインで、羽織ると丸みを帯びたようなシルエットが生まれ、どの角度から見てもサマになりそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M