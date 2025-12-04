お笑いコンビ・令和ロマンのくるまさんが2025年12月4日、週刊文春がウェブサイトで報じた「不倫疑惑」をめぐる訴訟トラブルについてXで言及し、「不倫自体は事実じゃないですからねー！」と否定した。

「現在めーっちゃ残念なトラブルが起きてます！」

くるまさんを巡っては、ニュースサイト「NEWSポストセブン」で25年2月、既婚女性と1年以上にわたる不倫関係があったと報じられた。その後、くるまさんは「不倫関係はありません」とSNSで否定していた。

こうした中、「文春オンライン」に掲載された12月3日付の記事で、くるまさんが既婚女性の元夫から「不倫疑惑」をめぐって提訴されていると報じられた。

記事によれば、元夫は、婚姻期間中に、くるまさんと既婚女性の「不貞行為」で夫婦関係が破綻し、離婚に追いやられ、精神的ダメージを受けた、と主張している。一方、くるまさんは週刊文春の取材に対し、不倫関係を否定。「こちらの具体的な反論は訴訟でキチンとしてまいります」と回答したという。

くるまさんは4日にXを更新。「現在めーっちゃ残念なトラブルが起きてます！」と書き出し、「色んな媒体で記事になっちゃってますが、今回の優勝は...週刊文春です！！！」とコメント。つぎのように述べている。

「惜しくもプライバシーを侵害しちゃってるんですが、後半にかけてコチラの意見を載せていたのはとても良かったなと思いました！ちなみに不倫自体は事実じゃないですからねー！またお会いしましょうー！」