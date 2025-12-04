塾講師が伝授、偏差値70を超える勉強法「スキルハック」で“問題集を極めるスキル”を身につける方法
塾講師ヒラが「【偏差値70超え】中学・高校２年生が100%すべき“たったの１つの勉強法”」を公開。動画では、中学・高校2年生が偏差値70を超えるために実践すべき、たった一つの勉強法として「スキルハック」を紹介した。
塾講師ヒラ氏が提唱する「スキルハック」とは、「問題集を極めるスキルを攻略する」勉強法であると説明する。同氏によれば、歯磨きや自転車に乗ることのように、一度習得すれば衰えない「スキル」の力は絶大だという。この考え方を勉強に応用し、「問題集を極める技術」そのものをスキルとして身につけることが、偏差値を飛躍的に向上させる鍵だと指摘した。
スキルハックを実践するには、2つの壁を突破する必要があると語る。1つ目は「極める計画の作成」だ。まず、1冊の問題集を「3ヶ月で5周する」という目標を設定し、そこから逆算して週ごと、日ごとのノルマを具体的に計画することが重要だという。計画通りに進まない場合は、その都度修正を加える柔軟性も必要だと述べた。
2つ目の壁は「極める勉強法の確立」である。具体的な手順として、1.間違えた問題の不足（原因）を理解・暗記する、2.その日のうちに解き直しをして極める、3.1週間で複数回解き直す、という3ステップを提示した。特に、間違えた問題をその日のうちに解き直すことが記憶の定着に不可欠であり、この解き直し自体を習慣化させることが重要だと強調した。
この「スキルハック」を実践することで、問題集を効率的にマスターする技術が身につき、結果として偏差値は自動的に上がっていくという。成績アップに悩む生徒にとって、試してみる価値のある勉強法ではないだろうか。
