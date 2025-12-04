この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

チャンネル情報

説明欄をご覧いただきありがとうございます。 塾講師のヒラです。 塾講師歴10年以上で これまで1,000人以上の生徒を指導してきました。 授業オタクの塾講師です。 このチャンネルは「勉強で人生を変えるため」に存在します。 一緒に勉強人生を変えていきましょう。