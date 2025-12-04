ポップロックバンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」が４日、生活情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）にＶＴＲ出演。忙しすぎた今年を振り返った。

３日に生放送された音楽特番「ＦＮＳ歌謡祭」の現場で直撃取材を受けたもの。「２０２５年は〇〇してました」というフリップに、キーボードの藤澤涼架（３２）は「中華そば」と書いた。

「今年は中華そばしていました。シンプルな中華そばに犧Ｇはハマったなぁ瓩隼廚い泙靴董△い蹐鵑覆店調べたりとか。調べるだけでも楽しい」

メンバーから「（食べに）行った？」と振られ、藤澤は「時間作れれば。作れれば行ってみるとかね、だからそういうふうに…まぁ」と答えたが、「行ってねえじゃん！」とツッコまれ、「いやいやいや…」とごまかした。

ギターの若井滉斗（ひろと＝２９）は「２０２５年は狡爐蠅鬚靴茲Δ鉢瓩靴討い泙靴拭廚氾え、一同大爆笑。「してないじゃん！」と総ツッコミに遭い、若井は「いや、しようとしてた、ずっと。１年かけてずっと…」とタジタジだった。

若井は今年、３月にグラビアタレントとのお泊まり、先月にはガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」メンバーとの自宅デートを報じられた。ＮｉｚｉＵは昨日の第１夜ではなく、来週１０日放送の「ＦＮＳ歌謡祭」第２夜に出演予定。

ボーカル・大森元貴（２９）の２０２５年は「去年より結局作曲してました」とのことだ。

「今年になって６か月連続（新曲リリース）ということをさせていただきまして、あの〜、言い出しっぺなんですけど、朝ドラ（ＮＨＫ『あんぱん』）の現場に入ってお芝居して、中空きの時間で家に帰り、曲を作ってまた朝ドラに戻ってくる、みたいな」

その忙しさたるや、メンバーが思わず「考えられない…」と漏らすほど。ＦＮＳで披露した楽曲「ＧＯＯＤ ＤＡＹ」は「朝ドラを撮影中に作ってた」そうだ。大森は「『ちょっとそれは…』っていうのがチームに１人ぐらいいてもいいと…」と切り出し、「一番近い彼ら」が優しさで「やろうよ」と言ってくれれば「士気が高まるのに…」と、笑顔でボヤいた。