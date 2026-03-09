俳優の浜辺美波Mrs. GREEN APPLE大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が9日、東京・東京ミッドタウン日比谷で行われた「FANCL SKIN PATCH」全国ローンチ発表会に登場。ミセスのメンバー同士の賑やかな掛け合いに挟まれた心境を語った。【写真】綺麗すぎる…！浜辺美波の“肌健康”測定も公開「FANCL SKIN PATCH」は肌の「ほんとうのこと」がわかるファンケルが開発したAI角層解析を行う新サービスを発表。