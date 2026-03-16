3月30日から放送開始となる、2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』。明治時代を舞台に、看護婦養成所で出会った2人の女性が、トレインドナース（正規に訓練された看護師）として奮闘する冒険物語だ。見上愛と上坂樹里がダブル主演を務め、主題歌は大人気バンド「Mrs. GREEN APPLE」の『風と町』に決定した。【写真】『ばけばけ』ロスに追い打ち? 絶賛されている『風、薫る』のメインビジュアル主演の見上愛と上坂樹里が