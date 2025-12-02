人形のような可愛らしい姿で注目されているタレントの谷琢磨（48）が1日、Xを更新。ロリータ風衣装での猫との写真に多くの反響が寄せられている。

【映像】谷琢磨のお化粧ビフォーアフターや娘たち（複数カット）

モデルやタレント、ミュージシャンなど幅広いジャンルで活動する谷。雑誌の撮影で女性モデルの代役を務めたことがきっかけとなり、プライベートでも女装ファッションを楽しむようになったという。また、2人の娘を育てる父親でもあり、Xではドレス姿で撮影した親子ショットや娘を抱っこする姿など、育児の様子も公開してきた。

2024年7月の投稿では、「おじさんのお化粧ビフォーアフター」とつづり、すっぴんとメイク後の写真を紹介。「すっぴんのお父さんだと…頭が混乱する」「両方ともに可愛すぎる」などと話題になっていた。

2025年12月1日には、ロリータ風の衣装に身を包み、ほほえむ写真を披露。「【悲報】猫さんにかまって欲しくて近づくも、コタツとして認識されてしまう」とコメント。この投稿は8,000万を超えるインプレッションを記録し、「これが48歳男だと…!? 今年1番の衝撃」「今まで見てきた人物の中で1番脳がバグったかもしれん」「プロフ開いて48歳お父さんで横転」「どう見ても女の子だろ…すげえ」など、さまざまな声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）