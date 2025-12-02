投資アドバイザーの鳥海翔氏が指摘！『お金を増やせない人の共通点はコレです！入金力を確保する為に必要な知識を紹介します！』
投資アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で、「お金を増やせない人の共通点はコレです！入金力を確保する為に必要な知識を紹介します！」と題した動画を公開。多くの人が無意識に陥っている「お金が貯まらない10の特徴」について、具体的な行動パターンを交えて解説した。
鳥海氏は冒頭で、「お金が貯まらない原因は、物価高や税金などではなく、あなた自身の行動や習慣にある」と指摘。その上で、多くの人が陥りがちな10個の特徴を挙げ、一つずつ丁寧に解説を進めた。
特に象徴的なのが、「計算が苦手」という特徴だ。氏は、コンビニの「2本買うと2本目は半額」というキャンペーンと、ドラッグストアの「1本120円」という価格を比較。前者は2本で300円、後者は240円となり、実際にはドラッグストアの方が60円安い。氏は「『2本目半額』という言葉のお得感に流されず、数字で判断することが重要だ」と述べ、感覚的なお得さに惑わされる危険性を説いた。
また、「セールとポイントに弱い」という点にも言及。「欲しいから買う」「必要だから買う」のは問題ないが、「セールだから買う」「お得だから買う」という思考は危険だと警鐘を鳴らす。鳥海氏は「いらないものはそもそも0円である」という考え方を提示し、セールやポイントを理由に不要なものを買う行為は、結果的に損をしていると断言した。
さらに氏は、「木を見て森を見ない」という比喩を用いて、多くの人が陥る矛盾を指摘する。電気代の1円や2円といった細かな節約（木）には敏感でも、車や家、保険などの数百万円単位の大きな買い物（森）になると、「みんなはどうしてるんだろう？」と他人の意見に流され、思考停止に陥りがちだと解説。月1万円の節約を8年間続けても96万円にしかならないのに対し、100万円高い買い物は一瞬でそれを上回る損失を生むとし、大きな支出にこそ注意を払うべきだと強調した。
動画ではこの他にも、「固定費を見直さない」「仕組みを作らず努力で解決しようとする」など、計10個の特徴が解説されている。鳥海氏は、無意識の行動や思考の癖を見直すことが、お金を貯めるための第一歩であると結論付けた。
