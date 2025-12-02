きのう夜、東京ディズニーシーのホテルミラコスタの宴会場に男が刃物を持って侵入し逃走した事件で、警察は逃げていた30代の中国籍の男を逮捕しました。

【写真を見る】【速報】30代中国籍の男逮捕 元同僚に刃物 東京ディズニーシーのホテルミラコスタ宴会場に侵入・逃走 忘年会を開催していた会社の元従業員

記者

「きのう夜、ホテルミラコスタに刃物を持った男が侵入しました」

この事件はきのう午後8時ごろ、東京ディズニーシーのホテルミラコスタの宴会場に男が包丁のような刃物を持って侵入し、その後、逃走したものです。

東京ディズニーシー来園者

「きのうニュースをみて怖いなと思って」

「きょう（ディズニーに）行くのがちょっと怖いなと思いました」

「危ないなと思ったんですけど、パークの中は持ち物検査とかをしてもらっているから、そこは安心して楽しめるのかな」

警察は、男がJR舞浜駅から電車に乗って逃走した可能性が高いとみて行方を追っていましたが、捜査関係者によりますと、川崎市内で30代の中国籍の男の身柄を確保。宴会場で行われていた忘年会に参加していた元同僚の知人に刃物を向けるなどしたとして、暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕したということです。

男は当時、ホテルミラコスタで忘年会を行っていた会社の元従業員だということで、警察は犯行に至った詳しいいきさつを調べています。