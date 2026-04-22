「『ゲソコン』も残る」死体遺棄の疑いで父親が逮捕されてから１週間ほどが経った。京都市南丹市の市立園部小学校に通う安達結希くん（11）が亡くなり遺棄された事件だ。４月16日に養父の安達優季容疑者（37）が京都府警に逮捕されたが、まだまだ不可解な点は多い――。実際に現場を取材した、元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏が依然として謎となっている３つの点について検証する（以下、コメントは小川氏）。【