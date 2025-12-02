「退職時に、借金してでも受け取るべきではなかった」現預金300万円・73歳女性の現役時代の後悔
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、長野県在住73歳女性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：73歳女性
同居家族構成：本人のみ
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：長野県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：450万円
現在の預貯金：300万円、リスク資産：0円
これまでの年金加入期間：厚生年金396カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：5万8000円
老齢厚生年金（厚生年金）：6万6000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：8700円
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
「現在の年金額に満足していない」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「生活を切り詰めればなんとかやっていけている。しかし病気など医療費が発生した場合は、やりくりできるか分からないので不安」と語っています。
ひと月の支出は「約12万円」。年金だけでは「年に1〜2回足りない月がある」と回答されています。
「看護の仕事のアルバイトをしている」現在は「看護の仕事」をしていて月に「6万〜7万円」の収入があるとのこと。
そのため年金で足りない支出については「アルバイト代から補填（ほてん）している」そうですが、今後「アルバイトができなくなり年金だけになったら、貯金から引き出す予定」だと言います。
また年金生活においては日ごろから食費の節約を心掛けていて、「家庭菜園で野菜を作っている。苗を買うと高いので種から育てている」と工夫をしているとあります。
「予定外の出費がでてきたらと考えると心配」現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「行政組合、農林年金時代があり、特例老齢農林年金を退職時に受け取れる選択があった（一時金として受け取るか年金として受け取るかを選択可能）。その時は家庭でお金が必要だったため、一時金で受け取ってしまった。無理して借金してでも受け取るべきではなかった」と回答。
今の生活での不安については「毎月の生活費の他に固定資産税、車の維持費、医療費が年間22万円かかる。また予定外の出費がでてきたらと考えると心配になる」とコメント。
一方で「病気になったらどうするかや、補助金等を活用してどのように暮らすのが得なのかなどを調べることが喜びにつながるかもしれない」と投稿者。例えば「子どもと同居しないで独居の方が高額医療や、介護老人保健施設などの入所費等が安くなる」と将来のプランを前向きに考えているようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)