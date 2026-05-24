不動産投資では、家賃収入が毎月入るイメージを持つ人も多いでしょう。しかし、実際には空室が発生する可能性があります。そのため、「満室前提」で収支を考えてしまうと、想定より利益が少なくなるケースもあります。特に、ローン返済がある場合は、空室によって家計へ影響が出ることもあるため注意が必要です。 本記事では、不動産投資で考えておきたい空室率の目安や、収支への影響について解説します