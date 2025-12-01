イー・ガーディアン（東京都港区）が、1月1日〜10月31日の期間に「X」上で最もつぶやかれたフレーズをランキングにした「SNS流行語大賞 2025」を発表しました。

3位は、メンフクロウの赤ちゃんが一生懸命走る写真から生まれたネットミーム「エッホエッホ」で、313万4346件でした。2位は日本政府が保管する食用米「備蓄米」で、421万9319件でした。

1位は、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の公式キャラクター「ミャクミャク」で、456万5129件でした。

同社によると、ミャクミャクに関する話題量のピークは万博が閉幕した10月で、約109万7000件を記録。ミャクミャクとの別れを惜しむ「ミャクミャクロス」といった投稿が多く見られたということです。開幕時期の4月にも80万5000件以上投稿されており、開催期間全体を通して平均話題量が約58万6000件と、その「流行は一過性ではなく継続的かつ安定的に流行していた」ことが分かったとのことです。