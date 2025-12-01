〈新語・流行語大賞はいつ、どのように始まった？「こんな言葉、流行ってない」という声も…主催者が明かした“舞台裏”「選考会で激論に…」〉から続く

年末恒例の「新語・流行語大賞」。今年で42回目を迎える同賞は、そもそもどのようにして始まり、いかにして注目を集めてきたのだろうか。一躍注目されるきっかけとなった“騒動”、ある理由で“選考対象から外された”言葉とは……？（全3回の2回目／続きを読む）

『現代用語の基礎知識』（自由国民社）の創刊号（復刻版）。1984年より始まった「新語・流行語大賞」は同書に収録の用語をベースに、自由国民社および大賞事務局がノミネート語を選出する

新語「パフォーマンス」が契機で賞が一躍注目されることに

新語・流行語大賞が一躍注目される契機となったのは、1985年の第2回で、受賞語の一つをめぐって起こったちょっとした騒動だった。事の発端は、新語部門の銀賞に決まった「パフォーマンス」の受賞者として、当時の野党第一党である日本社会党（現・社民党）が選ばれたことだ。

社会党はこの年、党の基本方針を示す綱領となる「新宣言」の草案の副題に「愛と知と力のパフォーマンス」と掲げた。いまでこそ政治の領域でもパフォーマンスの語はよく使われるが、どうやら当時はまだ斬新すぎたらしい。発表されるや外部からは、このころ東京・原宿の歩行者天国で人気を集めていた劇男一世風靡と重ね合わせてか「社会党は原宿で踊りでもするのか」と反響を呼ぶも、党内では「流行語を綱領に入れるとはふざけすぎだ」など多くの批判を浴び、けっきょく削除された。

そんな事情があるだけに、社会党は賞に選ばれたものの「受賞はおこがましい」と辞退する方針であった。だが、賞の主催者側は「新宣言から削除されたのは承知の上でわが方は入賞を決めた。あえて論議のまとになる言葉を世に問いかけた勇気ある表現活動と評価すべきだと考える。授賞式に出席して賞辞退の弁を述べてほしい」と粘り強く要請。党内でも「ここまで礼を尽くされては、断るのもどうか」との意見が出て、一転して賞を受け取ることを決める（『朝日新聞』1985年12月4日付朝刊）。賞を贈る側の気骨を感じさせるエピソードである。12月5日の授賞式には、党首の石橋政嗣（まさし）委員長に代わって田辺誠書記長が出席した。

新語・流行語賞の醍醐味の一つに、受賞者の人選のユニークさがある。受賞者については第1回より「発生源周辺の人物・団体を顕彰する」と定められており、必ずしもその言葉を最初に使った人に限定せず、幅を持たせている。「パフォーマンス」で受賞した社会党のように、その言葉が世の中に広まるのに大きな影響力を持った人物や団体が選ばれることも多い。

もちろん、発生源を厳密にたどって受賞者を選ぶこともある。たとえば、1992年の新語部門・金賞の「ほめ殺し」は、佐川急便事件への政治家の関与を追及した週刊誌『サンデー毎日』の記者がこの言葉を最初に使ったとして表彰された。

もっとも、1990年の新語部門・銀賞の「“ブッシュ”ホン」では日本経済新聞の政治部記者が受賞したものの、新聞各紙の政治部記者のあいだでは「もっと早く使った新聞があったんじゃないか」との声が上がり、事実、毎日新聞の記事が初出であることが判明した。ただ、受賞した日経記者は《私の記事がいちばん早いかどうか疑問でしたが、その記事によって広まったというきっかけで決めるというので、それならとお受けしました》とコメントしている（『週刊宝石』1990年12月27日号）。

受賞者の人選は、選考委員会で受賞語が決まったあと、新語・流行語大賞の事務局が主に担当し、さらに授賞式への出席の打診も行う。事務局と賞を主催する自由国民社の『現代用語の基礎知識』編集部にとっては悩ましい作業だと、現在の同誌編集長の大塚陽子さんは話す。

「この賞は『言葉と人の賞』なんです」

「もちろん、この言葉とこの人はセットだよねっていうわかりやすいものもあれば、そうも行かないときもあって。それだけに受賞者を選ぶのはなかなか大変です。なおかつ『その言葉の受賞者はその人ではないんじゃないか。もっとふさわしい人がいるんじゃないか』とご意見をいただくこともあるので、そういう問い合わせがあったときに、こういう理由で決めたときちんと説明できるように選んでいます。だから、その作業が一番大変ではあるけれど、一番面白いところでもありますね。

そういう意味では、この賞は『言葉と人の賞』なんです。それは最初からブレていません。流行語は一過性のものだから、いずれ流れ去ってしまうんですけれども、それでも、たとえば『裏金問題』（2024年・トップテン）だったら、裏金議員の方々というわけにはいかないですから、『政治とカネ』を告発し続けている上脇博之先生に、となる。言葉とそこからイメージされる人は一体だということを感じながら、毎年選んでいます」（大塚さん）

新語・流行語大賞に選ばれたことで、その言葉がさらに社会から注目され、定着したというケースもある。1989年に新語部門・金賞を受賞した「セクシャル・ハラスメント」はその顕著な例だ。このとき受賞者に選ばれたのは、日本におけるセクシャル・ハラスメント裁判の第1号と位置づけられる「西船橋駅転落死事件」で、被告となった女性についた主任弁護士・河本和子氏だった。この事件は、駅のホームで女性が執拗にからんできた男性に抵抗して体を押したところ、相手が線路に転落し、入ってきた電車に挟まれて死亡したというもので、判決では女性の正当防衛と認められ、無罪となった。

受賞に際して河本氏は、《この言葉自体は、私が使い始めたものではなく、裁判をやる中で知ったんですが、この賞をお受けしたのは、言葉だけでなく、その実体がなくなるためのひとつのステップと考えたからです。その言葉が使われなくなることが私の理想なんです》と語ったが（『週刊文春』1989年12月14日号）、その思いに反して36年が経ったいまもセクシャル・ハラスメントという言葉は使われ続けている。

それでも、この言葉が広まったことで、それまで被害者が確実にいながら見過ごされてきた事象が浮き彫りにされ、社会問題として人々が意識するようになったという意義は大きい。この語から派生したパワー・ハラスメントなどについても同様のことがいえる。

大塚編集長もこの言葉の意義を認めたうえ、「その後の『ドメスティック・バイオレンス（DV）』（2001年・トップテン）も、『#MeToo』（2018年・トップテン）にしてもそうですが、そういう言葉が出てきたおかげで、それまで声を上げられなかった人たちが、自分も言ってもいいかなって思えるようになったのではないでしょうか。その意味で、小さな出版社がやっている賞ではありますが、言葉で救われる人がいるんじゃないかという思いもあって、続けているところはありますね」と話す。

新語・流行語大賞の選考が社会的責任を意識して行われていることは、重大事件に関する言葉の扱いからもあきらかだ。

1984年の第1回からして、当時世間を騒がせていたグリコ・森永事件の関連語として、森永製菓の「千円パック」を流行語部門・特別賞に選んでいる。この事件では、江崎グリコと森永が自社の菓子に青酸ソーダを入れられて市中にばらまかれたのをはじめ、複数の食品会社が脅迫を受けた。「千円パック」は、森永がそれに対抗するため、菓子を完全包装して安全を保証し、割安で売り出したものだ。事件関連の言葉では、「かい人21面相」を名乗る犯人が送りつけた警察や企業などに対する挑発的な手紙が注目されがちだったが、この賞では被害者側から受賞語を選んだわけである。そこには発表時点ではまだ脅迫が続いていた最中とあって、エールを送るという意味合いもあっただろう。

犯罪事件に対してよりはっきりと断乎とした態度をとったのが、1995年の第12回である。この年、オウム真理教による地下鉄サリン事件が起き、同教団の一連の犯罪が次々とあかるみに出た。そのなかで「尊師」「サティアン」「マインドコントロール」などオウムに関する言葉が人々の口にのぼり、賞の選考のため参考にしていた5000人を対象にした一般アンケートでも多数の票を集めた。

それだけに選考委員会でも、「オウム用語をとりあげて批判を加えるのも一つの方法では」といった意見が出たというが（『日本経済新聞』1995年11月11日付夕刊）、議論の末、最終的に「無視という形の最大の抗議」としてオウム関連語はすべて選考対象から外した。さらにその理由を、当時の審査委員長であった評論家の草柳大蔵氏が「委員長見解」として明文化し、授賞式で発表している。

審査委員長・草柳大蔵氏が記したこと

このときの「委員長見解」には《マスコミの各メディアでは、すでに、「オウム眞理教（原文ママ）」用語を比喩的にせよ使用している例があることは知っている。しかし、遺族や被害者の苦衷を新たにひき出すような表現行為は一切したくはないし、するべきではない、という立場もあっていいのではないか、というのが委員会の立場である》とも記され（木下幸男『「流行語大賞」を読み解く』NHK出版・生活人新書、2006年）、草柳氏のジャーナリストとしての矜持を感じさせる。同時にこの文章は、オウムばかりでなく、報道を過熱させるマスコミへの批判も込められていたようにも読める。

新語・流行語大賞の歴史をひもとけば、1988年には、昭和天皇の病状悪化にともない全国に広がった「自粛ムード」や、ソウル五輪で問題となった「ドーピング」なども候補に挙がったが、「受賞者が不明」「印象が悪い」との理由で選ばれなかったという（『中日新聞』1988年12月2日付朝刊）。

今年でいえば、「日本人ファースト」という語がこの一年を象徴する言葉のひとつであることは多くの人が認めるところだろう。だが、新語・流行語大賞ではノミネート語にさえ入らなかった。それも過去に選ばれなかった言葉を見れば、おのずと理解できるのではないか。

もちろん、「日本人ファースト」がオウム語などと同じというつもりはない。ただ、筆者としては、そういう言葉が出てくる背景は理解しつつも、この言葉のもとに排除されたり傷つく人たちがいるとするなら、少なくともこの賞にはふさわしくないように思われる。賞を贈ることで、そのような被害を容認したととられてしまう懸念もあるだろう。

もちろん、過去の受賞語を振り返れば、全部が全部、ポジティブな言葉ばかりというわけではない。その点だけ切り取れば、「軽妙に世相を衝いた表現とニュアンスをもって、広く大衆の目・口・耳をにぎわせた新語・流行語」を選ぶとしたこの賞の規定に反しているとも思える。しかし、それをこの賞は、ここでも受賞者の人選をもって言葉を選んだ意図を明確に示すということでクリアしてきた。

たとえば、2017年の年間大賞に選ばれた「忖度」では、発信源である森友学園の籠池泰典氏ではなく、「忖度まんじゅう」なるものを発売した会社の社長に賞を贈った。こうしたケースからすると、受賞者の人選そのものが「軽妙に世相を衝いた表現」として一種の風刺になっているともいえる。（つづく）

（近藤 正高）