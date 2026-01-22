ウーバーイーツ配達で最近よく運ぶ人気の食べ物について紹介します連載【ギグワーカーライター兼ウーバーイーツ組合委員長のチャリンコ爆走配達日誌】第134回ウーバーイーツの日本上陸直後から配達員としても活動するライター・渡辺雅史が、チャリンコを漕ぎまくって足で稼いだ、配達にまつわるリアルな体験談を綴ります！＊＊＊2025年の新語・流行語大賞の候補に入った「麻辣湯」。大賞やトップ10には選ばれませんでしたが、