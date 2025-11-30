プレミアリーグ 25/26の第13節 クリスタルパレスとマンチェスター・ユナイテッドの試合が、11月30日21:00にセルハースト・パークにて行われた。

クリスタルパレスは鎌田 大地（MF）、ジャンフィリップ・マテタ（FW）、イエレミ・ピノ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・ユナイテッドはジョシュア・ザークツィー（FW）、メーソン・マウント（MF）、ブライアン・ムブモ（FW）らが先発に名を連ねた。

36分に試合が動く。クリスタルパレスのジャンフィリップ・マテタ（FW）がPKを決めてクリスタルパレスが先制。

38分、クリスタルパレスが選手交代を行う。イスマイラ・サール（FW）からエドワード・ヌケティアー（FW）に交代した。

ここで前半が終了。1-0とクリスタルパレスがリードしてハーフタイムを迎えた。

54分、マンチェスター・ユナイテッドが選手交代を行う。レニー・ヨロ（DF）からヌサイル・マズラウイ（DF）に交代した。

その直後の54分マンチェスター・ユナイテッドが同点に追いつく。ブルーノ・フェルナンデス（MF）のアシストからジョシュア・ザークツィー（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに63分マンチェスター・ユナイテッドが逆転。ブルーノ・フェルナンデス（MF）のアシストからメーソン・マウント（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、マンチェスター・ユナイテッドが1-2で勝利した。

なお、クリスタルパレスに所属する鎌田 大地（MF）は先発し85分までプレーした。

2025-11-30 23:10:10 更新