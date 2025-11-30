元人気グラビアアイドルの井上晴美（51）が辛口な娘たちの物言いにため息をつき「全てバカにする」「酷いよねぇ…」と苦笑いを浮かべる一幕があった。

【映像】井上晴美（51）の美ボディあらわな水着姿&娘たち

11月28日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#13が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストはタレントの森泉。

今回密着したのは元グラビアアイドルの井上晴美（51）。「女性として綺麗なものがなにか形に残せたら」と一念発起した井上が26年ぶりに人生最後のグラビアに挑戦することとなった。

生まれ故郷の熊元に移住し、現在はシングルマザーとして高校3年生の長男＆高校1年生の長女＆中学2年生の次女3人の子育てをしている井上。娘たちとはなんでも話せる間柄で、恋愛トークに花を咲かせることもあるそうだ。

しかし娘たちは若かりし頃の母の活躍は知らないそうで、母娘でお出かけをすると「やばっ！でかい顔」「いやだ！なにその体勢」「おばさんくさい」と井上の言動に辛口ツッコミ。井上は「全てバカにする」「ひどいよねぇ…」と娘たちの物言いにため息をつき「田舎で生活してるから化粧もしなければジーパンにTシャツのおばちゃんだから。ママが綺麗にしている姿を見たことが無い」と苦笑いを浮かべた。

26年振りのグラビア挑戦で井上は“カッコイイ母の姿”を娘たちにみせることができるのか…！？