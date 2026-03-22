90年代、抜群のスタイルと明るいキャラクターでドラマ、バラエティー、グラビアと活躍した井上晴美。現在は出身地である熊本に移住し、3人の子供たちと暮らしている。【画像】16歳でアイドルデビュー→SMAPとバラエティ番組にレギュラー出演、グラビアアイドルとしても活動した井上晴美さんの今と昔を見る16歳でデビューした直後には中谷美紀や菅野美穂らも輩出した伝説のアイドルグループ「桜っ子クラブさくら組」に所属して