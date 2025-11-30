ママさんがお仕事に行く前に、毎日何かを訴えてくるワンコ。ママさんがちょっぴり悲しくなったという、まさかのお願いとは…？投稿は記事執筆時点で2万4000回再生を突破しています。

【動画：出勤前、いつも何かを訴えてくる犬→『寂しいのかな』と思いきや…想定外な『まさかのおねだり』】

出勤前のママさんに何かを訴えるワンコ

YouTubeチャンネル「むぎゅっとメイちゃんねる」に投稿されたのは、出勤前のママさんとビーグルの「メイ」ちゃんの様子です。

ママさんが出勤前に一休みしていると、毎日じーっと見つめて何かを訴えてくるというメイちゃん。お留守番が寂しくて、「せめてお仕事に行く前に遊んで」と言っているのかと思いきや…？

ママさんの準備が整う頃に、いつも上の階にある自分の部屋でお留守番をしているメイちゃんは、階段の下で「まだ？早く部屋に行こう」と圧をかけながら待機し始めたそう。

そしてママさんが階段の方へ向かうと、急いで階段を駆け上っていったとか。その姿は「お留守番が楽しみで仕方ない！」と言わんばかりで、全く寂しそうではありません…。

まさかのお願いの内容とは…？

別の日も出勤時間が迫ると、メイちゃんはママさんを急かすように自分の部屋に向かったそう。そして嬉しそうにくるりと回った後で、ママさんを見つめて「おやつちょうだい」とおねだりし始めたとか。

メイちゃんはいつもお留守番の前におやつをもらっているので、その時間が日々の楽しみになっているよう。つまり毎日「おやつ食べたいから、早くお仕事行きなよ」と言っていたということ…！？あまりにも切ないお願いの内容に、思わず笑ってしまいます。

もう少し寂しがってくれても…

そしてママさんがおやつをあげると、メイちゃんはすっかりおやつに夢中に。ママさんが部屋を出てお仕事に向かう際もガン無視で、お見送りしてくれなかったそうです。

ちなみにお留守番中も、メイちゃんはフード入りのおもちゃで遊んだり、部屋に食べ物が落ちていないか探し回ったりするのに必死で、ママさんの不在を寂しがっている様子はなかったとか。

いい子でお留守番してくれることに感謝する一方で、「悲しんでくれないことが悲しい！」とちょっぴりショックを受けるママさんなのでした…。

この投稿には「寂しい。でもかわいい」「お留守番が完全にご褒美イベントになってるｗ」「ちゃんと帰ってくるとわかってるんですね。賢い！」といったコメントが寄せられています。

メイちゃんの食いしん坊で可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「むぎゅっとメイちゃんねる」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「むぎゅっとメイちゃんねる」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。