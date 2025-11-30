デビュー20年・34歳前田敦子の近影が「全盛期」の呼び声 「でらお綺麗ぇええええ！」「子ども居てる女性とは思えない」
俳優・前田敦子（34）が29日、自身のインスタグラムを更新し、ムードたっぷりの表情を披露した。
【動画】前田敦子、妖艶なロングヘア＆黒ドレス姿…チョコをぱくり
前田は、妖艶なロングヘア＆黒ドレス姿で、スイスのチョコレートブランドを試食する様子を動画を公開。「大人のためのご褒美としてみなさまもぜひ味わってください」と呼びかけた。
これに対して「でらお綺麗ぇええええ！」「この日のビジュが最近の中で特に好きです」「あっちゃん大人の女性になってて憧れる」など多数のコメント。
「子ども居てる女性とは思えないぐらいスタイル良くてお綺麗です」「髪の毛を長く伸ばしてきれいになってくるから全盛期の頃に戻ってきて嬉しい」といった声も寄せられている。
AKB48結成とともに芸能活動を開始した前田は、今年デビュー20周年。12月には、日本武道館で開かれるAKB4820周年記念コンサートに出演が決まっている。
