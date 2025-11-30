この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

#PR

物件の個性を探し続けるYouTubeチャンネル「ゆっくり不動産さん」が、「【個性派インテリア】クールなキッチンなのにウッディで優しい甘辛1LDKを内見！」を紹介。今話題の山手線新駅・高輪ゲートウェイ駅近く、築40年以上のマンションをリノベーションした1LDKの内見を行い、“クールなのに優しい”独特な室内を徹底レポートした。



動画冒頭で「いやあ、初めて来ましたよ。山手線の新しい駅、高輪ゲートウェイ駅」と語り、“開業から1年、周辺は今も開発工事中”と周辺環境にも言及。そのうえで「港区といえばオシャレ系デザイナーズ物件だったり、タワマンのイメージが強いのですが、今回はリノベーション物件」と、あえて築古物件＋リノベーションという選択肢の魅力を丁寧に紹介した。



斬新な内装が続く物件の玄関は「玄関の日当たりをアピールする機械なんてとても珍しい」と驚きつつ、「玄関でかいのね」と広さを絶賛。加えて「スニーカーマニアだったり、靴をたくさん持っているオシャレさんには嬉しい大容量」と20足以上入るシューズ収納や、使い勝手への工夫にも感心。「収納力、どや！」と視聴者に向けて語りかけた。



水回りについては、「とりあえず既製品のユニットバス置いておきます、という一般的な物件とは明らかに異なる、こだわりとオリジナル感のある水まわり」と率直な見解。「半分は不透明ガラスになっている意図」「この絶妙なバランスが、見えるか見えないかの……いや、なんの話をしてるんですか」とユーモアを交え、“スケスケのお風呂”に独自視点で切り込むシーンもあった。



本動画のハイライトはなんといっても「クールなステンレスキッチン」と「木をふんだんに使用した優しい内装」の絶妙な共存。ゆっくり不動産さんは「対極を合体したバランスが絶妙です。このキッチンはなんというか、男前ですね」と独自評価。また、「しかし、設計士さんの気遣いが詰まったキッチンですね。これを使いこなせるくらいに、料理の腕前が欲しいなあ」とも述べ、プロ並の設備に惚れ込んだ様子も垣間見せた。



寝室スペースやウォークインクローゼットなど収納重視の設計とともに、「間仕切りを開けてみましょう。開放すると、広めのワンルームに」「玄関が広くて、収納が多くて、回遊性の動線で、ゆるく間仕切りれる扉があって、キッチンはこだわりクール系。なんとも個性派な住宅でした」とまとめ、暮らしやすさもアピール。



最後は「リノベーション物件は一つ一つが全く違う内装に仕上がるから面白い」との見解で締めくくり、「次回も変わった物件の内見を予定しています。お楽しみに。チャンネル登録してね」と呼びかけた。新駅誕生エリアに姿を現した“甘辛リノベ1LDK”に、住みたい！と感じた視聴者も多かったことだろう。