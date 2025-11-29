この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『二十歳の優秀な学生にインタビュー』と題した動画で、20歳の現役大学生が自身のこれまでの経験や将来のビジョンについて率直に語った。インタビュイーの学生さんは、ピンク色のガジェットを携帯で使うなどITツールも活用しながら、個人事業主として経営者交流会に積極的に参加していることを明かした。現在はECサイトのショップ販売など個人営業で年商600万円を記録。月収については「50から100の間くらいですかね」と公表した。



営業については「営業は全ての基本かなと思うことでやってます」と語り、特に法人営業（2B）で契約を取れる瞬間にやりがいを感じているとコメント。「営業が一番稼ぎやすいかなと思ったのと、やってて楽しいなっていう」と、自分にとっての営業の魅力を分析した。



営業のきっかけは主に交流会やリファラル（紹介）が多く、テレワーク営業はあまり行っていないという。就職については「ベンチャーに就職するならしたいなっていうのと、あとはM&A系の会社、広く浅く学べるんで、いいかなと思ってます」と、将来の選択肢にも言及した。



貯金額は100万円ほどだが「人に投資してますね」とし、六本木のバーで学生限定の集まりを主催するなど次世代との交流にも積極的。自身の世代へ向けたエールとして「バイトとかよりもっと個人の能力で稼ぐ力を身につけて欲しい」と呼びかけた上で、「僕的には関わってる人をどれだけ幸せにできるかっていうのが、いろんな話聞いて思ってきたんで」と、目の前の人の幸福を大切にする思想を語った。



動画の最後は「もっと稼ぎたい学生が集まる場所を作ることで、互いに刺激を与え合いたい」と締めくくられ、20歳ながらも大人以上の視座を持つ姿が印象的な内容となった。