ポケモンが、横浜赤レンガ倉庫にて開催されている『Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫』の例年好評の無料エリア「Christmas Village」にて『Pokémon Happy Holidays』を開催。

会場ではメガライチュウX・メガライチュウY、クリスマスの衣装を着たピカチュウがツリーやゲートを彩るほか、ぬいぐるみを使ったクリスマスマーケットならではの装飾展示やポケモンたちが彩るコンテンツが多数展開されます☆

ポケモン 横浜赤レンガ倉庫『Pokémon LEGENDS Z-A』有料追加コンテンツ『M次元ラッシュ』配信記念「Pokémon Happy Holidays」

開催期間：2025年12月11日（木）〜12月25日（木） 計15日間 ※雨天決行、荒天時は休業することがあります

営業時間：11:00〜22:00

入場料：無料

会場：横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク（〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1-1）

主催：横浜赤レンガ倉庫（株式会社横浜赤レンガ・公益財団法人横浜市芸術文化振興財団）

協力：株式会社ポケモン

横浜赤レンガ倉庫のクリスマスマーケットにて『Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』の追加ストーリー・コンテンツ『M次元ラッシュ』の配信を記念し、家族や友人と一緒に楽しめる特別な空間が誕生。

会場には、でんきタイプのポケモンたちが灯す「ピカピカ“ほうでん”ツリー」が登場します。

ツリーの周囲には、メガライチュウＸ・メガライチュウＹや、クリスマスの衣装を着たピカチュウをはじめとしたポケモンたちがゲストをお出迎え。

ぬいぐるみをふんだんに使ったプレゼントボックス型のヒュッテや、『Pokémon LEGENDS Z-A』の雰囲気を感じられるヒュッテも登場し、会場全体がポケモンの装飾で彩られた空間が広がります。

また、ヒュッテの中にはNintendo Switch 2 で『Pokémon LEGENDS Z-A』を実際に体験できる試遊コーナーを設置。

特別な空間の中で、ゲームを楽しむことができます。

さらに、会場各所には、ポケモンが隠れるフォトスポットが多数。

ツリーやヒュッテの周辺、木の上など、さまざまな場所でポケモンたちの姿を発見できます。

メガシンカポケモンが集まる「メガシンカゾーン」や、でんきタイプのポケモンがツリーに電気を送るような演出、ゲート付近やカフェ周辺のパネル展示など、歩くだけで新しい発見があるフォトスポットが満載です☆

ピカピカ“ほうでん”ツリー

『Pokémon Happy Holidays』のシンボルとなるクリスマスツリーはメガライチュウXやメガライチュウYを中心に、でんきタイプのポケモンたちが力を合わせて明かりを灯している様子を表現した特別なイルミネーション。

ツリーの周囲には、ピカチュウやデデンネ、メリープなどのでんきタイプのポケモンたちが集結し、まるでポケモンたちが発電してツリーを輝かせているかのような演出が施されています。

でんきタイプのポケモンたちによる、細部にまでこだわった光の演出もあり、ここでしか体験できないフォトスポットです。

メガプレゼントBOX

会場内でひときわ目を引く「メガプレゼントBOX」は、ポケモンのぬいぐるみを大量に詰め込んだ、クリスマスならではのフォトスポット。

ヒュッテ（小屋）のひとつを巨大なプレゼントボックスに見立て、その中に350体以上ものポケモンのぬいぐるみがぎっしりとディスプレイされます。

まるでポケモンの世界に招かれたような、ワクワク感あふれる空間を演出。

バリエーション豊かなポケモンが展示されており、子どもから大人まで幅広い世代が楽しめます。

ポケモンヒュッテ

ヨーロッパのクリスマスマーケットをイメージした「ヒュッテ（小屋）」が登場する『Christmas market in 横浜赤レンガ倉庫』

『Pokémon Happy Holidays』では『Pokémon LEGENDS Z-A』に登場する「ミアレシティ」のカフェや「ホテルＺ」にあるＭＺ団（エムゼット団）の作戦会議室をイメージした特別な装飾が施されます。

ヒュッテごとに異なるフォトスポットや体験コーナーも用意されており、訪れるたびに新しい発見が楽しめるエリアです。

試遊体験ブース

試遊時間：15分/人

試遊内容：『Pokémon LEGENDS Z-A』最大4人の通信対戦「Z-A Battle Club」

開催日程：2025年12月13日（土）、14日（日）、20日（土）、21日（日）、24日（水）、25日（木）

ヒュッテ内ではNintendo Switch 2 で『Pokémon LEGENDS Z-A』を体験できる試遊コーナーを設置。

特別な空間の中でゲームが楽しめます。

※試遊コーナーはイベント期間内の一部日程のみ実施となります

※イベントは、予告なく延期・変更・中止になる場合があります

※当日の混雑状況に応じて、ご参加の為の整理券配布や抽選を実施する場合があります

ポケモンフォトパネル

会場内のいたるところにポケモンたちのフォトパネルが点在。

ツリーの周りやヒュッテのそば、木の上やゲート付近など、さまざまな場所にクリスマス仕様のポケモンたちが登場します。

歩きながらお気に入りのパネルを探して写真撮影を楽しめる、会場回遊型のフォトスポットです。

クリスマス仕様のポケモンのフォトスポットや、ミアレシティを感じられるヒュッテが登場。

横浜赤レンガ倉庫にて2025年12月11日より開催される「Pokémon Happy Holidays」の紹介でした☆

© 2025 Pokémon.

© 1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post クリスマス仕様のポケモンフォトスポットやヒュッテ！横浜赤レンガ倉庫「Pokémon Happy Holidays」 appeared first on Dtimes.