今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された足の部分がぐねぐね動くイカのおもちゃを体に当てられ、マッサージされている猫ちゃんの様子。猫ちゃんはマッサージ中、何とも言えない表情を浮かべていましたが…。投稿はXにて、90万回以上表示。いいね数は3.7万件を超えました。

【動画：ぐねぐねと動くイカのおもちゃで『愛猫をマッサージ』してみた結果…】

例のイカでマッサージされるの大好きねこ

今回、Xに投稿したのは「イフリート那珂ト」さん。

床に座ったまま、背中あたりにイカ型おもちゃを当てられている猫ちゃん。このイカのおもちゃは、なんと足の部分がぐねぐね動くようです。ピカピカ耳のあたりが光りながら、足をぐねぐねさせている様子はなんともシュール。

そんな、イカのおもちゃで黙々とマッサージされていた猫ちゃん。目を細め、なんとも言えない表情を浮かべていましたが、嫌がったり逃げようとする素振りは見られなかったそうです。むしろ、なんだかんだでリラックスしているような雰囲気だった模様。このイカのおもちゃ、意外とマッサージに向いているのかもしれませんね。

イカのおもちゃでマッサージしている様子にX民も爆笑

イカのおもちゃによって、マッサージされていた猫ちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「耐えてるのかご満悦なのか…」「ぬこ様から何か吸い取ってるとしか見えないw」「絶妙なアシ使い」「シュールですね」などの声が多く寄せられていました。

どうやら多くの方が、今回の微笑ましいマッサージ風景を見て、心癒されたようですね。

きっと今日も猫ちゃんは、このイカのおもちゃのマッサージによって心地よい気分になっていることでしょう。

