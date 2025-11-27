こんなん欲しかった。SmallRigの折りたたみツールがカメラ周りの困りごとをほぼ解決してくれる
こんな便利グッズがあったとは。
SmallRig（スモールリグ）が大好きです。質実剛健なカメラアクセサリーを作っているメーカーなんですけど、とにかく金属感が良いんですよねぇ。
このAmazonブラックフライデーのタイミングで、SmallRigのアームとか何かセールになってないかなーと探していたら、面白いものを見つけました。
カメラ関連専用のマルチツールが面白い
この「SmallRig 折りたたみドライバー レンチセット 4681」。一見マルチツールのように見えますが、カメラ関連のツールのみに限定されてるんですよ。
・プラスドライバー
・マイナスドライバー（コインドライバー）
・アレン（六角）レンチ（2.5mm、3mm、4mm、3/16インチ）
・トルクスドライバー（T25）
これら7つのツールを装備。本体はアルミ製で重さは79g。
カメラ関連のネジってわりと六角を要求しがちで、例えばカメラの底面プレート、三脚の足のゆるみ、その他リグの取り付けなどは、六角やコインドライバーが必要。このレンチセットがあれば、まるっと対応できるわけですね！
さらに気が利いてる点として、本体に予備用のネジを取り付けるネジ穴も空いています。現場への解像度が高い…。
これ、あとで僕買います。最近見つけたカメラ関連アイテムのなかでも、かなりテンションが上がるブツだなコレ。え、シルバーバージョンや10ツールバージョンもあるの!?
