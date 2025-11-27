こんな便利グッズがあったとは。

SmallRig（スモールリグ）が大好きです。質実剛健なカメラアクセサリーを作っているメーカーなんですけど、とにかく金属感が良いんですよねぇ。

このAmazonブラックフライデーのタイミングで、SmallRigのアームとか何かセールになってないかなーと探していたら、面白いものを見つけました。

カメラ関連専用のマルチツールが面白い

Image: Amazon

この「SmallRig 折りたたみドライバー レンチセット 4681」。一見マルチツールのように見えますが、カメラ関連のツールのみに限定されてるんですよ。

・プラスドライバー ・マイナスドライバー（コインドライバー） ・アレン（六角）レンチ（2.5mm、3mm、4mm、3/16インチ） ・トルクスドライバー（T25）

これら7つのツールを装備。本体はアルミ製で重さは79g。

Image: Amazon

カメラ関連のネジってわりと六角を要求しがちで、例えばカメラの底面プレート、三脚の足のゆるみ、その他リグの取り付けなどは、六角やコインドライバーが必要。このレンチセットがあれば、まるっと対応できるわけですね！

Image: Amazon

さらに気が利いてる点として、本体に予備用のネジを取り付けるネジ穴も空いています。現場への解像度が高い…。

Image: Amazon

これ、あとで僕買います。最近見つけたカメラ関連アイテムのなかでも、かなりテンションが上がるブツだなコレ。え、シルバーバージョンや10ツールバージョンもあるの!?

SmallRig 折りたたみドライバー レンチセット 4681 2,767円 Amazonで見る PR PR

Source: Amazon