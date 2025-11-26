image: Amazon.co.jp

冷え性や便秘の改善など、健康面でのメリットが多いと言われている白湯。でも、いざ白湯を習慣的に飲もうと思っても、沸騰させたお湯が飲みやすい温度になるまで待つのがめんどくさくて諦めてしまう人も多いのではないでしょうか。

ドウシシャが白湯を飲むために作った「白湯専科マグカップ」を使えば、沸騰したお湯を短時間で飲みやすい温度まで下げてくれて、そのあと約1時間もキープしてくれますよ。

これなら、忙しい朝でもさっと飲めて、毎日続けられるかも…？

【白湯専用マグカップ】 ドウシシャ マグカップ白湯専科マグカップ 320ml ピンクベージュ ON℃ZONE（オンドゾーン）
3分で吸熱&1時間の保温で飲みやすさ長持ち

「白湯専科マグカップ」は、独自で配合した吸熱剤が、飲みものの温度をあっという間に下げて飲みやすくしてくれるんです。沸騰させた熱いお湯を注いでから約3分で60〜65度まで下がります。

さらに、保温性能も優れているので、40〜60度辺りの飲みやすい温度を約1時間もキープしてくれますよ。

白湯で冷え性改善やダイエット効果も

白湯には内蔵機能を温める効果があるので、飲んだ直後から血のめぐりが良くなると言われています。冷え性の方にもオススメです。

また、内臓温度が１度上がると基礎代謝も10〜12%ほど上がるので、脂肪が燃焼しやすくなりダイエットの効率も上がります。

消化作用も促進され、デトックス効果も増大するので便秘やむくみの解消なども期待できますよ。

あなたも白湯専科マグカップで温活生活

カラーバリエーションはアイボリー・ピンクベージュ・グレーの3色。ニュアンスカラーがリラックスタイムにぴったりですね。

また、この「sa-you」というロゴには、白湯という意味はもちろん、「あなたも白湯を始めよう！」というメッセージが込められているんです。

朝食の前に、ゆっくりと白湯を飲みながら体を芯から温めるのもいいですし、夜眠る前に少しぬるめの白湯を飲むと、リラックスした状態で眠りやすくなりますよ。

「白湯専科マグカップ」なら、温活生活が続けられそうです。

