image: Amazon.co.jp

この記事は2024年12月26日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

冷え性や便秘の改善など、健康面でのメリットが多いと言われている白湯。でも、いざ白湯を習慣的に飲もうと思っても、沸騰させたお湯が飲みやすい温度になるまで待つのがめんどくさくて諦めてしまう人も多いのではないでしょうか。

ドウシシャが白湯を飲むために作った「白湯専科マグカップ」を使えば、沸騰したお湯を短時間で飲みやすい温度まで下げてくれて、そのあと約1時間もキープしてくれますよ。

これなら、忙しい朝でもさっと飲めて、毎日続けられるかも…？