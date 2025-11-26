宮野真守、本田翼に誘われ脱出ゲームへ！あのちゃんとは「薄すぎる関係」！？：あのちゃんの電電電波
「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。
11月25日（火）の放送は、"声優界のプリンス"こと宮野真守が登場。自身のあれこれの4択クイズ「クイズ ミヤノネア」を開催！
【動画】宮野真守、本田翼に誘われ脱出ゲームへ！あのちゃんとは「薄すぎる関係」!?
「DEATH NOTE」や「鬼滅の刃」など数々の話題作で声優を務める宮野。2008年に歌手デビューし、日本武道館での単独公演も成功させるなど、マルチに活躍している。
あのちゃんとは「ゆうべはお楽しみでしたね」（MBS毎日放送）で共演。ただし、宮野と同じ回の別シーンにあのちゃんが出演する“遠隔共演”で、主演の本田翼が「みんなで脱出ゲーム行こう」と誘ってくれた時に一度だけ遊んだ「ちょっと薄い友達」。この説明に、あのちゃんは「薄すぎるけどね」と大笑い！
ササキ（声：霜降り明星・粗品）のリクエストで、代表作「DEATH NOTE」の夜神月の名シーンを実演することに。
追い詰められて「そうだ、僕がキラだ」と自白する狂気的な演技を披露すると、あのちゃんは「すげえ！」と感動。他にも「弱虫ペダル」や「イナズマイレブン」の名台詞を演じ、ササキも大興奮！
宮野をもっと知るため、宮野に関する4択クイズを出題する「クイズ＄ミヤノネア」を開催。あのちゃんとササキが回答し、正解数が多い方が宮野に“いいフレーズ”をリクエストできる。
あのちゃんへの1問目は「宮野真守が人に褒められたらマジで嬉しいことは？」。
選択肢は「セクシーな声」「意外とマジメ」「全然老けない」「いい芝居する」の4つ。
あのちゃんは「いい芝居するね」を選び、見事正解。「これは素直に嬉しいかもしれない。『いい声だね』とかよりも、中身を褒めてもらえた方が」と宮野。
ササキへの1問目は「宮野真守の座右の銘はなに？」。
選択肢は「一石三鳥」「鉄は冷めても打て」「人に厳しく、自分に優しく」「Laugh & Peace」で、「20代前半の時、座右の銘を聞かれて、なくて、自分で作った」とのこと。
ササキは「一石三鳥」を選ぶが、正解は「Laugh & Peace」。
笑顔を大事にしている宮野は、みんなが笑っている瞬間こそ「自分が認められた気がする、安心材料になる」。「みんなもそうだったら幸せかな」と、この言葉を座右の銘にしているという。
この他、「趣味の筋トレで最近鍛えている部位は？」「お風呂で最初に洗う部位は？」「人生最大のハプニングは？」など、宮野に関する超プライベートなクイズを出題。果たして勝つのはどっち!? 新曲「ジャンプしてみて」のスタジオ披露も「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！
