TBSは26日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行い、この日、解散したTOKIOの国分太一（51）が26日、代理人の菰田優弁護士とともに都内で会見に出席したことに言及した。

国分が公の場に姿を現すのは、6月20日に日本テレビが国分に過去にコンプライアンス上の問題行為が複数あったとして、同局の人気バラエティー「ザ！鉄腕！DASH！！」の降板を発表して以来、初めて。

龍宝正峰社長は「記者会見の状況を把握できていないので、改めて確認した上でコメントすべきだと思います。この場でのコメントは差し控えます」とした。続けて、「日本テレビさんのご判断について我々が言及すべきではない」と言及した。

TBSは6月24日に国分がMCを務めていた「世界くらべてみたら」（水曜後7・00）について、国分の降板を同局公式サイト内で発表。同25日放送の2時間特番など、すでに収録済みのものに関しては出演シーンを全カットして放送すると説明していた。その後、7月2日に自局の番組スタッフへの聞き取り調査の結果、国分によるコンプライアンス違反は確認されなかったと発表した。

合田隆信専務は国分の番組降板の経緯について、「活動休止の前日に事務所側から当社に説明があった。ご本人が無期限活動休止をするという状況から判断した」と説明した。