夫「これは何に使ったの？」日常の買い物でも“家計チェック”という名の尋問に、もう限界【ママリ】

夫が神経質でお金の使い道を疑われる

長文すみません。



夏に白物家電が相次いで壊れたため、まとまった出費が重なったのですが、旦那がそれをものすごく気にしていてお金の出入りにとても神経質になっています（購入時はすべて事前に事情を説明し、商品名と価格を伝えて確認を取った上で買っています）。



収支の内訳はお互い全部見られるようにしていますし、今回が特別だっただけでいつもこうではないことを実際に過去の明細と比べながら話したりしたのですが、その後の日常の買い物についても「これは何に使ったの？」「これは何を買ったの？」とやたらチェックが入ります。もうわたしへの不信感が剥き出しです。



インスタとかで見るような節約上手の奥さんには叶いませんが、明細をひとつひとつ追っていけば決して浪費しているわけでもないことは理解できると思うのですが、いちいち非難口調で旦那が突っかかってくる日常がややしんどくなってきました。



正確には、思い込みと事実の区別がつかず自分の中で勝手にどんどん悪いほうに悪いほうに解釈してわたしへの憎悪を募らせている旦那の頭の悪さにうんざりしています。



とにかく今度、息子を実親のところに預けるなりして夫婦二人で膝付き合わせて話をしようと思っていますが、なんかもう離婚したほうがいいような気がしてきました。

今まで何度となく似たようなことで悩んできたように思います。

正直もう関係を維持するのがめんどくさいです。

あと息子への影響も本格的に心配になってきました。



経済的にシングルは息子に苦労させるよな、と思って我慢していましたが、それより大切なものがもしかしたら失われつつあるのかもしれません。



浪費を疑う夫にさまざまな声が

この投稿に、ママリではさまざまな声が寄せられていました。その中には「前に投稿者さんが散財したとか？」「支払い関係を夫に任せたら？」といった声がありました。

そもそも、旦那さんがお金にシビアなのは分かりますがなんでそこまでシビアなんですか？

ただのケチか…

まぁ、散財する様な人よりは良いけどここまでケチケチしてうるさい奴って嫌ですよね💦

そんなにいうなら支払い関係を全て旦那さんがしたら良いのでは?

光熱費や食費とか全てお金が発生するものは旦那さんが管理したらいいと思います！

投稿者さんによると、過去に散財して夫に迷惑をかけたことはないといいます。そのため、夫は人よりも倹約家なのでしょう。浪費家よりはよいですが、あまりにもケチケチしていると窮屈さを感じてしまいますよね。



回答者さんからも提案されているように、これを機に家計管理を夫に任せるとよいかもしれません。投稿者さんが夫からお金の使い道を細かく聞かれるストレスはなくなりますし、夫も家計の状況を把握できるようになります。投稿者が影ながらしていた、節約の努力にも気づくかもしれません。



今後、話し合いを予定されているとのことなので、お金についてしっかり話し合い、夫婦の信頼を深めるきっかけになるとよいですね。

