¡Ú£Á£Ã£Ì£Å¡Û£Ê£±¹Åç¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¤ÎÄ¶¸·²ü¥¢¥¦¥§¡¼Àïàµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äêá¤Ç£Ð£Ë¸¥¾å¡Ä²òÀâ¼Ô¤â»×¤ï¤º¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡×
¡¡¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡Ê£Á£Ã£Ì£Å¡Ë£±¼¡¥ê¡¼¥°¤¬£²£µÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢£Ê£±¹Åç¤ÏÄ¶¸·²üÂÖÀª¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤ÎÀ®ÅÔ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤Çàµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äêá¤Ëµã¤«¤µ¤ì¡¢ÄËº¨¤Î¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑÍ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÃæ¹ñ¤¬ÌÔÈ¿È¯¤·¡¢³°¸òÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤Î°ìÀï¤Ï¸½ÃÏ¤ÇÄ¶¸·²üÂÖÀª¤¬Éß¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÆüËÜ¤«¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÏÀìÍÑ¥Ð¥¹¤ÇÆþ¾ì¤·¡¢²£ÃÇËë¤Ï»öÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ô¥ê¥Ô¥ê¥â¡¼¥É¤Ç»î¹ç¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äê¤À¤Ã¤¿¡££°¡½£°¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾£µÊ¬¡¢¹Åç¤Ï£Ä£Æ¹ÓÌÚÈ»¿Í¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÁê¼êÁª¼ê¤òÅÝ¤·¤¿¤È¤·¤Æ£Ð£ËÈ½Äê¤Ë¡£¤À¤¬±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¹ÓÌÚ¤ÏÇØ¸å¤«¤é¥Á¥ã¡¼¥¸¤ò¤·¤¿¤¬¡¢È¿Â§¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀÜ¿¨¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡Ê£Ö£Á£Ò¡Ë¤¬²ðÆþ¡£
¡¡Ä¹¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î´Ö¤Ë¡¢»î¹ç¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡Ö£Ä£Á£Ú£Î¡×¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÎÓÎÍÊ¿»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼éÈ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÅÝ¤ì¤¿¤â¤ó¤¬¤Á¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢£Ð£ËÈ½Äê¤¬Ê¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£ÈùÌ¯¤ÊÈ½Äê¤Î¤¿¤á¡¢ºÇ¸å¤Ï¼ç¿³¤ËÈ½ÃÇ¤ò°Ñ¤Í¤ë¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ê£Ï£Æ£Ò¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë¶ÉÈ½Äê¤ÏÊ¤¤é¤º£Ð£ËÈ½Äê¤Ë¡£¤³¤Î·èÄê¤Ë»×¤ï¤ºÎÓ»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡×¤È¶«¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Î£Ð£Ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¹Åç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄËº¨¤Î¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Ïàµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äêá¤È¤·¤ÆÂçÇÈÌæ¡££Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤É¤³¤¬£Ð£Ë¤À¤è¡×¡Ö£Ö£Á£Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¾å¤Ç£Ð£ËÈ½Äê¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Àá·ê¡×¡Ö°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê£Ð£ËÈ½Äê¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ò¤É¤¤È½Äê¡×¤Ê¤É¤ÈÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï£Æ£×²ÃÆ£Î¦¼¡¼ù¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤ÉÕ¤¡¢£±¡¼£±¤Ç¥É¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¡£