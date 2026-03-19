J¥ê¡¼¥°¤Ï19Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î2·î¤Î·î´ÖÉ½¾´¤Î³Æ¾Þ¤òÈ¯É½¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¡¼¥Ö¡×¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£EAST¤«¤é¤Ï¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ò»Ù¤¨¤ëÁáÀîÍ§´ð¤ÎÂè2Àá¡¦²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤Ç¸«¤»¤¿¹¥¼é¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£°ìÊý¤ÎWEST¤Ï¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ÎÂçÈªÊâÌ´¤¬¼õ¾Þ¡£ºòÇ¯¤«¤é¿·Àß¤µ¤ì¤¿Æ±¾Þ¤Ç¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âè3Àá¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­ÅçÀï¤Ë¸«¤»¤¿¹¥¥×¥ì¥¤¤À¡£21