ブンデスリーガ２部のデュッセルドルフは現地４月21日、田中聡の負傷を発表した。クラブの公式サイトによれば、23歳のMFは18日に行なわれたブンデスリーガ２部の第30節・マクデブルク戦（０−２）の試合前のウォーミングアップ中に負傷。検査の結果、太ももの筋肉の断裂と診断された。当面の間はピッチを離れる。 昨夏のＥ-１選手権で日本代表デビューを飾り、今冬にサンフレッチェ広島からデュッセルドルフに完全移籍