【エクセルシオール カフェ：「2026 HAPPY BAG」】 予約期間：12月1日～12月24日 価格： バッグ・ポーチ＆ビーンズセット 7,000円 バッグ＆ドリップセット 5,000円 ポーチ＆ドリップセット 3,000円

ドトールコーヒーは、全国のエクセルシオール カフェで「パディントン」とコラボレーションした「2026 HAPPY BAG」を発売する。予約期間は12月1日から12月24日までで、価格は3,000円より。

エクセルシオール カフェでは初となる「パディントン」とコラボしたHAPPY BAGが登場。7,000円、5,000円、3,000円の全3種が用意され、それぞれパディントンがデザインされたバッグ、ポーチといったアイテムに、コーヒー豆やパック、ドリンクチケットなどが付いている。

なお、店頭販売および商品お渡し期間は12月25日から2026年1月31日までとなっており、在庫が無くなり次第販売が終了する。

□エクセルシオールカフェ「2026 HAPPY BAG」特設ページ ※12月1日0時より閲覧可能

【ラインナップ】

「A バッグ・ポーチ＆ビーンズセット」 7,000円（オリジナルバッグ、オリジナルポーチ、コーヒー豆 エクセルシオール ブレンド 200g、ドリンクチケット 8枚）

「B バッグ＆ドリップセット」 5,000円（オリジナルバッグ、ドリップコーヒー エクセルシオール ブレンド 5パック、ドリンクチケット 5枚）

「C ポーチ＆ドリップセット」 3,000円（オリジナルポーチ、ドリップコーヒー エクセルシオール ブレンド 3パック、ドリンクチケット 3枚）

【商品詳細】

「エクセルシオール カフェ×パディントン オリジナルバッグ」 材質：帆布、ポリエステル / サイズ：約Ｗ270×Ｈ230×D150mm

「エクセルシオール カフェ×パディントン オリジナルポーチ」 材質：合成皮革、ポリエステル、亜鉛合金 / サイズ：W160×H120×D60mm

「ドリンクチケット」 ［利用対象店舗：全国のエクセルシオール カフェ（一部対象外あり）、カフェ レクセル御堂筋淀屋橋店 / 利用可能期間：12月25日～2026年3月31日

［ドリンクチケットの注意事項］

※本チケット1枚で、最小サイズのドリンク1杯と交換できます。

※本チケット1枚で1回限り使用できます。

※セットドリンク・アルコールドリンクにはご使用できません。

※追加料金でのサイズアップ、カスタマイズ、ドリンクの変更はできません。

※他の特典・割引券などと併用はできません。

※換金できません。

※複写は無効です。

(C) P&Co. Ltd. 2025