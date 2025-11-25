エクセルシオールカフェ、「パディントン」と初コラボの「2026 HAPPY BAG」を12月1日より予約開始
ドトールコーヒーは、全国のエクセルシオール カフェで「パディントン」とコラボレーションした「2026 HAPPY BAG」を発売する。予約期間は12月1日から12月24日までで、価格は3,000円より。
エクセルシオール カフェでは初となる「パディントン」とコラボしたHAPPY BAGが登場。7,000円、5,000円、3,000円の全3種が用意され、それぞれパディントンがデザインされたバッグ、ポーチといったアイテムに、コーヒー豆やパック、ドリンクチケットなどが付いている。
なお、店頭販売および商品お渡し期間は12月25日から2026年1月31日までとなっており、在庫が無くなり次第販売が終了する。
□エクセルシオールカフェ「2026 HAPPY BAG」特設ページ ※12月1日0時より閲覧可能【ラインナップ】
「A バッグ・ポーチ＆ビーンズセット」 7,000円（オリジナルバッグ、オリジナルポーチ、コーヒー豆 エクセルシオール ブレンド 200g、ドリンクチケット 8枚）
「B バッグ＆ドリップセット」 5,000円（オリジナルバッグ、ドリップコーヒー エクセルシオール ブレンド 5パック、ドリンクチケット 5枚）
「C ポーチ＆ドリップセット」 3,000円（オリジナルポーチ、ドリップコーヒー エクセルシオール ブレンド 3パック、ドリンクチケット 3枚）【商品詳細】
「エクセルシオール カフェ×パディントン オリジナルバッグ」 材質：帆布、ポリエステル / サイズ：約Ｗ270×Ｈ230×D150mm
「エクセルシオール カフェ×パディントン オリジナルポーチ」 材質：合成皮革、ポリエステル、亜鉛合金 / サイズ：W160×H120×D60mm
「ドリンクチケット」 ［利用対象店舗：全国のエクセルシオール カフェ（一部対象外あり）、カフェ レクセル御堂筋淀屋橋店 / 利用可能期間：12月25日～2026年3月31日
［ドリンクチケットの注意事項］
※本チケット1枚で、最小サイズのドリンク1杯と交換できます。
※本チケット1枚で1回限り使用できます。
※セットドリンク・アルコールドリンクにはご使用できません。
※追加料金でのサイズアップ、カスタマイズ、ドリンクの変更はできません。
※他の特典・割引券などと併用はできません。
※換金できません。
※複写は無効です。
(C) P&Co. Ltd. 2025