¢£¡Ö²ñ¼Ò¡×¤Ïµ¤¤Þ¤°¤ì¤Ê¤â¤Î
1000¿Í°Ê¾å¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î¥¥ã¥ê¥¢¿ÍÀ¸¤Ë¼ª¤ò·¹¤±Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤ÇÄË´¶¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö²ñ¼Ò¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Îµ¤¤Þ¤°¤ì¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¥ê¥¹¥È¥é¤È¤¤¤¦Íò¤Ç²ñ¼Ò°÷¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Í½´ü¤»¤Ì°ÛÆ°¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤ÎÈ´Å§¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
º¸Á«¤òÆ÷¤ï¤¹¤è¤¦¤Ê¼Îá¤ò²¼¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢ËÜ¿Í¤Ç¤µ¤¨ÃÎ¤êÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿Ç½ÎÏ¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Î¹ÒÏ©¤òÀÚ¤ê³«¤¯µ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÅ¾¿¦¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¶ÌÆÍ¤¿Í»ö¤Ç¤Þ¤µ¤«¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¾º¿Ê¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¡£
¢£²ñ¼Ò¤Ï¡ÖÃæ¹âÇ¯¡×¤Ë¤ÏÌÜ¤â¤¯¤ì¤Ê¤¤
¤½¤ó¤Ê¤Þ¤µ¤«¡¢¤¿¤Þ¤µ¤«¡¢Ãª¤«¤é¤Ü¤¿¤â¤Á¡¢¤Î²ñ¼Ò°÷¿ÍÀ¸¤ò¡¢Ã¯°ì¿Í¡¢Ìµ°ÕÌ£¤Ê¿¦¶È¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È²ù¤ä¤à¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ã¯°ì¿Í¤È¤·¤Æ²ñ¼Ò¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¿Í¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¼«Ëý¤Ç¤¤ë²«¶â´ü¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢»Å»ö¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Î·Ð¸³¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î²ñ¼Ò¤ÏÃæ¹âÇ¯¤Ë¤ÏÌÜ¤â¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤«¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï³Æ¡¹¤ÎÇ¯ÂåÆÃÍ¤Î²ÝÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Èºß¸Ë°ìÁÝ¥»¡¼¥ë¡É¤òÄêÃå¤µ¤»¤Æ¡¢Èà¤é¤Î¸ÉÆÈ´¶¤òÁýÉý¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×40Âå
40Âå¤ÎÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¤¢¤ë»ö¼Â¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£Èà¤é¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Ö¾º¿Ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤Ë¶¯¤¤¶þ¿«´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾º¿Ê¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä´Ø¿´»ö¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬Æþ¼Ò¤·¤¿»þ¤Ï40ºÐ¤°¤é¤¤¤Ç¤ß¤ó¤Ê²ÝÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£¤ä²ÝÄ¹¤Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤ë¤Î¤Ï30Âå¡£»ä¤Ï·¸Ä¹¤À¤±¤É¡¢µëÎÁ¤â»Å»öÆâÍÆ¤â¥Ò¥é¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¡£Í£°ì¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¼þ¤ê¤è¤êÇ¯¾å¤Ã¤Æ¤³¤È¤¯¤é¤¤¡×
¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢µëÎÁ¤â¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¡È°Õ¼±¹â¤¤·Ï¡É¤ÎÇ¯²¼¤Î¤â¤È¤ÇÆ¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Å¾¿¦¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¤Ç¸ª½ñ¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢½ñÎà¤¹¤éÄÌ¤é¤Ê¤¤¡×
Èà¤é¤Ï¤ß¤Ê¡Ö²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ40Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¢£É¹²Ï´üÀ¤Âå¤¬¡Ö¾º¿Ê¡×¤òÀÚ¼Â¤Ëµá¤á¤ë¥ï¥±
¡Ö¾º¿Ê¡á²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¡¢¾º¿Ê¤¬¸Ä¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤äÅØÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëÍ£°ì¤Î¼êÃÊ¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¡¢¸ª½ñ¤¬ÀäÂÐÅª¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿»ö¼Â¤À¡£
¼ã¤¤º¢¤Ï¾º¿Ê¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤â¡¢¾º¿Ê¤·¤¿¤é¤·¤¿¤Ç¾®¤µ¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¼þ°Ï¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¸·¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¿É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¾º¿Ê¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤ï¤±¤À¡£
Èà¤é¤Ï¤Þ¤¿¡¢Ç¯¸ù½øÎóÀ©ÅÙ¤ÎºÇ½ªÅª¤Êµ¾À·¼Ô¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¾å¤ÎÀ¤Âå¤«¤é¤ÏÌµÀÕÇ¤¤Ê»Ø¼¨¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¸åÇÚ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤º¤Ã¤È²¼¤ÃÃ¼¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¸åÇÚ¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òºÇÍ¥Àè¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤°û¤ß²ñ¤ä»¨ÍÑ¡¢»Ä¶È¤ò¾å»Ê¤Î°ÍÍê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤Ã¤Ñ¤êÃÇ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤ÄÀ¤Âå¤À¤Ã¤¿¡£
¢£40ºÐ¸ª½ñ¤Ê¤·¡á¡ÈËüÇ¯¥Ò¥é¡É³ÎÄê
¤½¤·¤Æ¡¢º£¤Ï¡Ö¼ã¼êÈ´Å§(¤Ð¤Ã¤Æ¤)¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤â¤ÈÇ¯²¼¤Î30Âå¼Ò°÷¤¬¾º¿Ê¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¡×¤¬¤½¤³¤Ë¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥ë¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢¾º¿Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏµÞÂ®¤ËÂ®¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
´ë¶È¤¬À©ÅÙ¾åÁÛÄê¤¹¤ë¾º¿ÊÇ¯Îð¤ÎÉ¸½à¤Ï·¸Ä¹¤Ç32.7ºÐ¡¢²ÝÄ¹¤Ç39.4ºÐ¡¢ÉôÄ¹¤Ç47.0ºÐ¤À¤¬¡¢ºÇÃ»¤Ç¤Ï·¸Ä¹¤¬29.5ºÐ¤Ç¡¢²ÝÄ¹¤¬33.9ºÐ¡¢ÉôÄ¹¤¬40.1ºÐ¤À¡Ê»²¹Í¡§ºâÃÄË¡¿ÍÏ«Ì³¹ÔÀ¯¸¦µæ½ê¡ÖÌò¿¦ÊÌ¾º¿ÊÇ¯Îð¤Î¼ÂÂÖ¤È¾º¿Ê¥¹¥Ô¡¼¥ÉÊÑ²½¤ÎÆ°¸þ¡×¡Ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î40Âå¤¬¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¡Ö¾º¿Ê¤ÎÊÉ¡×¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÂ¸ºß¤·¡¢40ºÐ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¸ª½ñ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ËüÇ¯¥Ò¥é¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡£
¢£50Âå¤ÎÊÉ¡§½÷À¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë²á¹ó¡Ä
±¿ÎÉ¤¯¾º¿Ê¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸ª½ñ¤â50Âå¤ÇÇíÃ¥¤µ¤ì¤ë¡£Ìò¿¦ÄêÇ¯¤À¡£
¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¸¦½¤¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¸ªÃ¡¤¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤ê¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶þ¿«Åª¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°ÛÆ°¤òÌ¿¤¸¡¢¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¤µ¤Ã¤µ¤È¤ª¼¤á¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¹¶·â¡×¤ò¤¹¤ë´ë¶È¤Ï¸å¤ò¤¿¤¿¤Ê¤¤¡£
½÷À¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÏª¹ü¤Ê¸ªÃ¡¤¤ò¤¹¤ë´ë¶È¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
Ë¿Âç¼ê´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë½÷À²ÝÄ¹¡¢¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦55ºÐ¡Ë¤Ï¡¢32ºÐ¤Î¤È¤¤Ë½Ð»º¤È°é»ù¤Ç1Ç¯´ÖµÙ¤ß¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¤Î¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¬°ìÅÙ¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥ã¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö½÷ÀÏÈ¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦É¬»à¤ËÆ¯¤¤¤¿¡Ä
Æ±´ü¤ÎÃËÀ¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È¾º¿Ê¤·¤¿¤ê¡¢³¤³°¶ÐÌ³¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Éüµ¢¸åÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¨¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤´×¿¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢À¯ÉÜ¤¬¡Ö½÷À³èÌö¡ª¡×¤Î¶Ó(¤Ë¤·¤)¤Î¸æ´ú¤ò·Ç¤²¤¿¤³¤È¤Ç¡¢45ºÐ¤Î¤È¤¤Ë²ÝÄ¹¤Ë¾º¿Ê¡£¡Ö½÷ÀÏÈ¡×¤ÈÙèÙé(¤ä¤æ)¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÎ¨Àè¤·¤Æ»Ä¶È¤ò¤·¡¢¼è°úÀè¤Î¤ª¼ò¤ÎÀÊ¤Ë¤â²÷¤¯±þ¤¸¤Æ¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆ¤ÓÍ½ÁÛ³°¤ÎÊÉ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï±Ê±ó¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤á¤ë¤À¤±¤ÎÂ¸ºß¡×
¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Ï55ºÐ¤ÇÌò¿¦ÄêÇ¯¤Ç¤¹¡£¾º¿Ê¤ÏÃËÀÍ¥Àè¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼Ìò¿¦ÄêÇ¯¤ÏÃË½÷°ìÎ§¤Ê¤Î¤«Ç¼ÆÀ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ìò¿¦ÄêÇ¯¸å¤Ï¸å¿Ê°éÀ®¤ËÀº¤ò½Ð¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ÇÀèÆü¡¢¾å»Ê¤È¤ÎÌÌÃÌ¤Ç¡Ö65ºÐ¤ÎÄêÇ¯¤Þ¤Ç¸å¿Ê¤ò°éÀ®¤¹¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¼ã¤¤¼Ò°÷¤¬¤¤¤ëÉô½ð¤Ê¤éÇÛÂ°Àè¤Ï¤É¤³¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¾å»Ê¤Ï¡ÖÌòÄê¤Î¼¡¤Ï´õË¾Âà¿¦¤«¡×¤Ã¤Æ¡£²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡£30Âå¤Î½÷À´ÉÍý¿¦¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¸ªÃ¡¤¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤¤È¤¤Ï¡Ö½÷¤À¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¡¢º£¤Ï¡Ö¤â¤¦¡¢¤ª¤Ð¤µ¤ó¤À¤«¤é¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ë¶É¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï±Ê±ó¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤á¤ë¤À¤±¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÉÔ¾òÍý¤Ê°·¤¤¤Ø¤Î¤¢¤¤é¤á¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ªÁ°¤ò¸þ¤³¤¦¤È¤¹¤ë·òµ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤òÌµ²¼¤Ë¤µ¤ì¤¿ÀäË¾¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
50Âå¤ÎÃËÀ²ñ¼Ò°÷¤È½÷À²ñ¼Ò°÷¤Î°Õ¼±¤òÈæ³Ó¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö50Âå¤Î½÷À²ñ¼Ò°÷¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¸µµ¤¤Ç¤¹¡£¸þ¾å¿´¤âÀ®Ä¹°ÕÍß¤â50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â½÷À¤Ï¿ê¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤ë·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡Ê»²¹Í¡§21À¤µª¿¦¶ÈºâÃÄ¡Ö½÷ÀÀµ¼Ò°÷50Âå¡¦60Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤ÈÆ¯¤Êý¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡½¡½ÃË½÷Èæ³Ó¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡×¡Ë¡£
¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥¨¥¤¥¸¥º¥à¡ßÀº¹ÊÌ¢ª¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£µ®½Å¤Ê¿Íºà¤òÌµ²¼¤Ë¤¹¤ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´ë¶È¤Ï¡¢Ê¢¤¬Î©¤Ä¤Û¤É»ÄÇ°¤¹¤®¤ë¡£
¢£60ºÐ¤Î¡Ö³³¡×¤È¡ÖÊÉ¡×
¤Ê¤ó¤È¤«¤«¤ó¤È¤«60ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Á¹½¤¨¤ë¤Î¤¬60ºÐ¤Î³³¤ÈÊÉ¤À¡£
60ºÐ¤Î³³¤È¤Ï¡¢ÄêÇ¯¸åºÆ¸ÛÍÑ¤Ê¤É¤Ç60ºÐ¤ò²á¤®¤¿ÅÓÃ¼¡¢¼ýÆþ¤¬·ã¸º¤¹¤ë¸½¾Ý¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢³³¤ËÍî¤È¤µ¤ì¤¿Àè¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ«ºÒ¥ê¥¹¥¯¤ÎÊÉ¡×¤À¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î2023Ç¯¤ÎÏ«Æ¯ºÒ³²È¯À¸¾õ¶·¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Å»öÃæ¤Î»ö¸Î¤Ç»àË´¤ä4Æü°Ê¾åµÙ¤à¤±¤¬¤ò¤·¤¿60ºÐ°Ê¾å¤Î¥·¥Ë¥¢¤¬²áµîºÇÂ¿¤Î3Ëü9702¿Í¤À¤Ã¤¿¡£60Âå°Ê¾å¤È30Âå¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ç2ÇÜ¡¢½÷À¤Ç¤Ï4ÇÜ¤âÂ¿¤¯¡¢¼ïÎàÊÌ¤Ë¤Ï¡ÖÅ¾ÅÝ¡×¤¬40¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï60ºÐ°Ê¾å¤ÎÏ«ºÒÁý²Ã¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡ÖÆ¯¤¯¥·¥Ë¥¢¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤³¤È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¸½¾ì¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤¤¤¤Ãæ¹âÇ¯¼Ò°÷¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬ÌäÂê¡×¤È¤¤¤¦ÈáÌÄ¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¸½¾ì¤ÎÄ¶¹âÎð²½¤ÇÁý¤¨¤ë¡ÖÏ«ºÒ¥ê¥¹¥¯¡×
ºÇ¶á¤Î¼ã¼ê¤Ï¸½¾ì¤Î»Å»ö¤ò·ù¤¬¤ê¡¢´õË¾Éô½ð¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¹©¾ì¤Ê¤É¸½¾ì¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤¬²ÃÂ®¤·¡¢50Âå°Ê¾å¤ÎÈó´ÉÍý¿¦¤äÌò¿¦ÄêÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Ò°÷¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸ÛÍÑ±äÄ¹¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¸½¾ì¤ò´õË¾¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤â·ë¹½¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¸½¾ì¤Ï¡ÈÄ¶¹âÎð²½¡É¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¤Í¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¤Û¤É²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¥ÅÔ¹ç¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤ÏÄãÄÂ¶â¤ÎÍ¥½¨¤ÊÏ«Æ¯¼Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ºÇ¶á¤ÎÃæ¹âÇ¯¤Ï¾ÍèÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Ø¤Î´íµ¡´¶¤¬¶¯¤¤¡£¿·¤·¤¤¥¹¥¥ë½¬ÆÀ¤Î¸þ¾å¿´¤â¤¢¤ë¡£»Ä¶ÈÂå¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÄÂ¶â¤¬¸º¤é¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢Ê¸¶ç¤â¸À¤ï¤º²¿¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤ä¤Ï¤êÂÎÎÏ¤È¤«µ¤ÎÏ¤ÏÄã²¼¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»ö¸Î¤äÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¾å»Ê¤¬Ç¯²¼¤À¤«¤é¡¢¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢ÌäÂê¤ò¿¼¹ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¿À½Â¤¶ÈÉôÄ¹¡¡º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë
¤³¤Îº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Î¾Ú¸À¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤Ï¡¢¸½¼Â¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
2024Ç¯¤Ë¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤Î50Âå¤ÎÃËÀ¼Ò°÷¤¬ÉÔÀ°Ì®¤ÇÅÝ¤ìÌó3¥«·î´ÖµÙ¶È¤·¤¿·ï¤Ï¡¢Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ë¤è¤ë²áÏ«¤¬¸¶°ø¤À¤È¤·¤ÆÏ«ºÒÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¸üÏ«¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿24Ç¯ÅÙ¤Î¡Ö²áÏ«»àÅù¤ÎÏ«ºÒÊä½þ¾õ¶·¡×¤Ç¤â¡¢Àº¿À¾ã³²¤ÎÏ«ºÒ¤Ï40Âå¤¬ºÇÂ¿¤Î283·ï¡¢Ç¾Â´Ãæ¤ä¿´Â¡È¯ºî¤Ê¤É¤ÎÇ¾¡¦¿´Â¡¼À´µ¤Ï50Âå¡Ê129·ï¡Ë¤Ç54¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£
¢£Áý²Ã¤¹¤ë50Âå°Ê¹ß¤ÎÏ«ºÒÈ¯À¸Î¨
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¤ÎÂÀÅÄæâ°ì¶µ¼ø¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÏ«ºÒÈ¯À¸Î¨¤ÏÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢50Âå°Ê¹ß¤ÎÏ«ºÒÈ¯À¸Î¨¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÀÅÄ¶µ¼ø¤ÏÃæ¹âÇ¯¤ËÏ«ºÒ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤ò¡¢¡Ö¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÏ«ºÒ¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¶È¼ï¤Ø¤Î¹âÎð¼Ô¤Î½¸Ãæ¡×¡Ö¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ½¢¶Èµ¡²ñ¤¬À©Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Î²ðºß¡×¤Î²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ö»²¹Í¡§ÂÀÅÄæâ°ì¡Ö¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÏ«Æ¯ºÒ³²¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¡×¡£Ê¬ÀÏ¤Ï13Ç¯¤È23Ç¯¤ÎÇ¯Îð³¬µéÊÌ»à½ýÇ¯Àé¿ÍÎ¨¡ÊÆÃÄê¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢1Ç¯´Ö¤ÎÏ«Æ¯¼Ô1000¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î»à½ý¼Ô¿ô¡£Ï«Æ¯ºÒ³²¤Ë¤è¤ë»àË´¤Þ¤¿¤ÏÉé½ý¼Ô¤ÎÈ¯À¸¤ò¼¨¤¹³ä¹ç¡Ë¤òÈæ³Ó¡£
ËÜÍè¡¢Ï«Æ¯¿Í¸ý¤ÎÇ¯Îð¹½À®¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢Æ¯¤Êý¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤âÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤Î¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥ê¸µµ¤¤ËÆ¯¤¯¡×¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Î¤Þ¤ÞÆ°¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ã¼Ô¤Ë¤ÏÇÛÎ¸¤·¤Æ¤â¡¢Ä¹Ç¯²ñ¼Ò¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¹âÇ¯¤ò»×¤¤¤ä¤ë¤³¤È¤â¡¢¤Þ¤·¤Æ¤äÈà¤é¤Î³ëÆ£¤òµâ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎËöÏ©¤¬60ºÐ¤Î¡ÖÏ«ºÒ¥ê¥¹¥¯¤ÎÊÉ¡×¤À¡£
¢£¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¡Ö65ºÐÀÚ¤ê¤ÎÊÉ¡×
¤µ¤é¤ËºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¡Ö65ºÐÀÚ¤ê¡×¤È¤â¸Æ¤Ù¤ëÍ³¡¹¤·¤¾õ¶·¤¬Áý²ÃÃæ¤À¡£
¡Ö¸µ¡¹¸·Ì©¤ÊÄêÇ¯¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢64ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢¡Ø1Ç¯¤Î´Ö¤ËÅ¾¿¦Àè¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×
¡Ö°ÊÁ°¤Ï65ºÐ°Ê¾å¤Ç¤â´õË¾¤¹¤ì¤ÐÆ¯¤±¤¿¤Î¤Ë¡¢Ç¯ÅÙËö¤Ç65ºÐ¤ò½â¤Ë¡¢·ÀÌó±äÄ¹¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¡×
¡Öº£Ç¯65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î°ìÍ÷¤¬²ñ¼Ò¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡×
¤Ê¤É¤Ê¤É¡£
¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î»×¤¤¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢ÆÍÁ³¡¢¤Ï¤·¤´¤ò³°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¡£
2020Ç¯²þÀµ¹âÇ¯Îð¼Ô¸ÛÍÑ°ÂÄêË¡¤¬À®Î©¡Ê2021Ç¯4·î»Ü¹Ô¡Ë¤·¡¢¡Ö70ºÐ¤Þ¤Ç¤Î½¢¶Èµ¡²ñ³ÎÊÝÁ¼ÃÖ¡×¤¬ÅØÎÏµÁÌ³²½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤Î´ë¶È¤ÎËÜ²»¤Ï¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º65ºÐ¤Þ¤ÇÍ±Í½´ü´Ö¤òÍ¿¤¨¤¿¤ï¤±¤À¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤è¤í¤·¤¯¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤é¤·¤¤¡£
¢£60ºÐ°Ê¾å¤Î¡ÖÆ¯¤¯¤³¤È¡×¤Ø¤Î´õË¾¤È¾ðÇ®
°ìÊý¤Ç¡¢65ºÐÀÚ¤ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿Êý¡¹¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Î1¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ï¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤Ø¤Î´õË¾¤È¾ðÇ®¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö50Âå¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬70ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤ò´õË¾¤¹¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤º¡¢60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤Æ¡¢ÇîÊª´Û¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤ÈËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢65ºÐ¤ÇÉ¬»à¤Ë½¢³è¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ë¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼ê±þ¤¨¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ½¢³è¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ï¯Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¤ä¤êÀÚ¤ë¤Î¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë°ì½ï¤Ë´î¤Ó¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¾å»Ê¤Ë¤·¤Ä¤³¤¯Ä¾ÁÊ¤·¤¿¤é¡¢·ÀÌó·ÁÂÖ¤òÊÑ¤¨¤ÆÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤ä¤ëµ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢¤¤¤¤¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¡¢¼ÂÇ¯Îð¤òÍýÍ³¤ËÇÓ½ü¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥Ð¥«¤²¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
¢£¼Ò²ñ¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë»ëÅÀ¡Ö¤¤¤º¤ì¼«Ê¬¤âÅö»ö¼Ô¤Ë¡×
¼Â¤ËÃ²¤«¤ï¤·¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë´ë¶È¤Ï¡¢¡ÖÎÉ¼±¤ä¾ï¼±¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡×¡ÖÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡×¡ÖÄ¹Ç¯¤Î´Ö¤ËÃß¤¨¤¿µ»½Ñ¤äÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡×¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦³Î¿®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ª¥«¥Í¤Ç¤ÏÇã¤¨¤Ê¤¤µ®½Å¤Êºâ»º¤Î²ÁÃÍ¤â¡¢Èà¤é¤ÎÂ¸ºß¤¬°ì½ï¤ËÆ¯¤¯¿Í¤ò¤É¤ì¤À¤±°ÂÅÈ¤µ¤»¤ë¤«¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
»ä¼«¿È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇ¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤²¿¿Í¤â¤Î65ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤¿¤Á¤È»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Èà¤é¤Î»ä¤ò°ìÅÙ¤¿¤ê¤È¤âÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Æ¯¤¤Ö¤ê¤Ë²¿ÅÙ¤âµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£
´ë¶È¤¬ËÜÅö¤ËÉ¾²Á¤¹¤Ù¤¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ¡×¤Ï¡¢Èà¤éÈà½÷¤é¤ÎÂ¸ºß¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢»ÄÇ°¤Ê¤Î¤Ï´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ì¼«Ê¬¤âÅö»ö¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÁÛÁüÎÏ¤¬¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
²Ï¹ç ·°¡Ê¤«¤ï¤¤¡¦¤«¤ª¤ë¡Ë
·ò¹¯¼Ò²ñ³Ø¼Ô¡ÊPh.D.¡Ë¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î
ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡ÊPh.D.¡Ë¡£ÀéÍÕÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢Á´ÆüËÜ¶õÍ¢¤ËÆþ¼Ò¡£µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£»º¶È¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¿´Íý³Ø¤Ê¤É¡¢·ò¹¯À¸À®ÏÀ¤Î»ëÅÀ¤«¤éÄ´ºº¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø»ÄÇ°¤Ê¿¦¾ì¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÂ¾¿Í¤ÎÂ¤ò°ú¤Ã¤Ñ¤ëÃË¤¿¤Á¡Ù¡Ø¥³¥í¥Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤È¾¼ÏÂ¤ª¤¸¤µ¤ó¼Ò²ñ¡Ù¡ÊÆü·Ð¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¡ØÄêÇ¯¸å¤«¤é¤Î¸ÉÆÈÆþÌç¡Ù¡ÊSB¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØTHE HOPE¡¡50ºÐ¤Ï¤É¤³¤Ø¾Ã¤¨¤¿¡©¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê·ò¹¯¼Ò²ñ³Ø¼Ô¡ÊPh.D.¡Ë¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î ²Ï¹ç ·°¡Ë