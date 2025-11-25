¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤´¤ÈÂî¥É¥ó¡ªÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¥Ñ¥¹¥¿¡Ù
´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ò¥ï¥ó¥Ñ¥ó¼Ñ¹þ¤ß¥Ñ¥¹¥¿¡Ó¡£
¥Ñ¥¹¥¿¤â¡¢¶ñºà¤â¡¢¥½¡¼¥¹¤â¡¢¤¼¤ó¤Ö¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¤°¤Ä¤°¤Ä¼Ñ¹þ¤á¤ë¤«¤é¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¼ê·Ú¡£
Æù¤äÌîºÚ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¤°¤ó¤È¤·¤ß¹þ¤à¤Î¤â¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¿©Âî¤Ë¥É¥ó¡ª¡¡¤È½Ð¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ØÂî¥É¥ó¡ª¡¡¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¥Ñ¥¹¥¿¡Ù¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¡£
¥É¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤È¡¢¤È¤í¤È¤í¥Á¡¼¥º¤Ë¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¥Ñ¥¹¥¿¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¡Á3¿ÍÊ¬¡Ë
¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡Ê1.6mm¡¢¤æ¤Ç»þ´Ö9Ê¬¤Î¤â¤Î¡Ë¡Ä¡Ä100g
¡Ò¶ñºà¡Ó
µí¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù¡Ä¡Ä150g
¶Ì¤Í¤®¡Ä¡Ä1/2¸Ä¡ÊÌó100g¡Ë
¥¨¥ê¥ó¥®¡Ä¡Ä1¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊÌó100g¡Ë
¤Ë¤ó¤¸¤ó¡Ä¡Ä1/3ËÜ¡ÊÌó50g¡Ë
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÎÇöÀÚ¤ê¡Ä¡Ä1¤«¤±Ê¬
¡Ò¼Ñ½Á¡Ó
¿å¡Ä¡Ä1¤È1/4¥«¥Ã¥×
¥É¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹´ÌµÍ¡Ê290gÆþ¤ê¡Ë¡Ä¡Ä1/2´Ì
¼ò¡Ê¤¢¤ì¤ÐÀÖ¥ï¥¤¥ó¡Ë¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/4
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¡Ä¾¯¡¹
¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¡Ä¡Ä80g
¥µ¥é¥ÀÌý
²¼¤´¤·¤é¤¨
¡¦¶Ì¤Í¤®¤Ï½Ä¤ËÉý1cm¤ËÀÚ¤ë¡£
¡¦¥¨¥ê¥ó¥®¤ÏÄ¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë½Ä¤ËÉý1cm¤ËÀÚ¤ë¡£
¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢Ä¹¤µ4cm¡¢1cm³Ñ¤ÎËÀ¾õ¤ËÀÚ¤ë¡£
¡¦¼Ñ½Á¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¤ë¡£
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌýÂç¤µ¤¸1¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤òÆþ¤ì¡¢¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ÆßÖ¤á¤ë¡£¶Ì¤Í¤®¤¬Æ©¤ÄÌ¤Ã¤¿¤é¡¢¥¨¥ê¥ó¥®¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¤ë¡£µíÆù¤ò²Ã¤¨¡¢Æù¤Î¿§¤¬È¾Ê¬¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤µ¤é¤ËßÖ¤á¤ë¡£
¡Ê2¡Ë
¼Ñ½Á¤ò²Ã¤¨¡¢¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÞ¤Ã¤Æ¹¤²Æþ¤ì¤ë¡£ÌÍ¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ºÚÈ¤¤Ç¤«¤ë¤¯º®¤¼¤Ê¤¬¤é¼ÑÎ©¤¿¤»¤ë¡£¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ë¤·¡¢10Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡ÊÅÓÃæ¡¢Á´ÂÎ¤ò2¡Á3²óº®¤¼¤ë¡Ë¡£
¡Ê3¡Ë
¤Õ¤¿¤ò¼è¤Ã¤ÆÃæ±û¤Ë¥Á¡¼¥º¤ò¤Î¤»¤ë¡£¤â¤¦°ìÅÙ¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥º¤¬ÍÏ¤±¤ë¤Þ¤Ç1¡Á2Ê¬¼Ñ¤ë¡£
¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¡¢¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¤Î¤³¤¯¿¼¤¤¹á¤ê¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤Æ¤¦¤Ã¤È¤ê¡Ä¡Ä¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤È¤è¡¼¤¯¤«¤é¤á¤Æ¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢¥Ð¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¡ý¡ª
¤è¤êËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆÄ´Íý¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¥Û¥à¥Ñ¤äÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤â¤¼¤Ò¤É¤¦¤¾¡£
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2025Ç¯3·î2Æü¹æ¤è¤ê¡Ë