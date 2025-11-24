ºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯V¤Ï¤ªÍÂ¤±¤â¡Ä35ºÐ¡¦ÌÚ¸Í°¦¤Ï6µ¨¤Ö¤ê¤Î¥·¡¼¥ÉÉüµ¢¡¡»Õ¾¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Ø¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤¤¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡ãÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡ºÇ½ªÆü¡þ23Æü¡þ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¾¾»³¡Ê°¦É²¸©¡Ë¡þ6595¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡ä2012Ç¯¤Î¡Ö¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡×¤Ç¤Î½éÍ¥¾¡¤«¤é13Ç¯124Æü¤Ö¤ê¤ÎºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯Í¥¾¡¤Ï¡¢¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬35ºÐ¤ÎÌÚ¸Í°¦¤Ë¤È¤Ã¤Æº£µ¨¤Ï¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¯47°Ì¤ÇÍâÇ¯¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿2018Ç¯°ÊÍè6µ¨¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥É¸¢¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚ¸Í°¦¤µ¤ó¤ÎÈþµÓ¤ÏÉÔÊÑ¤Ç¤¹
¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Î¾õÂÖ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç²ù¤·¤¤¡×¡£¼ó°Ì¤È2ÂÇº¹¤Î2°Ì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö71¡×¤È¿¤Ð¤»¤º¥È¡¼¥¿¥ë9¥¢¥ó¥À¡¼¡¦4°Ì¥¿¥¤¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿°ìÆü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¿´»Ä¤ê¤À¡£9ÈÖ¤Ç¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Ç¸åÂà¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Í¥¾¡¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥ª¥Õ¤ËÎý½¬¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤³¤Î²ù¤·¤µ¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤¹¤ë¡£23Ç¯12·î¤ËÈøºê¾»Ê¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤¿¡£30ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤Î·èÃÇ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»Õ¾¢¤«¤é¤Î¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¿¶¤ì¡×¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£ºòÇ¯¤Ï¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊMR¡Ë54°Ì¤ÇÁ°È¾Àï½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·QT¤ò²óÈò¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯MR37°Ì¤Ç¥·¡¼¥ÉÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤³¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤è¤ê°ìÁØ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Áý¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡£¿¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥¯Í¥¾¡¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤Î¤ÏÍèµ¨¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¤â¥¸¥ã¥ó¥ÜÅ¡¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖÍèÇ¯¤ÏÉ¬¤º¤¤¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£Æ±Ìç¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¤¬¿·½÷²¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸¶±Ñè½²Ö¤âÍèµ¨ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¾º³Ê¤Ê¤É¡¢Æ±ÌçÁª¼ê¤¿¤Á¤¬µ¯¤³¤·¤¿ÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
