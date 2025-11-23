¤Ê¤¼»³ËÜÍ³¿¤Ï¡È»Ë¾åºÇ¹â³Û¤ÎÅê¼ê¡É¤Ê¤Î¤«¡¡¥É·³Æ±Î½¤¬¾Ú¸À¤¹¤ëÆüËÜ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿²øÏÓ¤Î²ÁÃÍ¡Ö´Å¤¯¸«¤Æ¤¤¤ëÏ¢Ãæ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇMVP¤Ëµ±¤¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÏ¢ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿»³ËÜ(C)Getty Images
¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤À¡×
¡¡º£½©¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿»³ËÜÍ³¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡ÈÃæ0Æü¡ÉÅÐÈÄ¤â´Þ¤á¤Æ°ÛÎã¤Å¤¯¤á¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢À¤´Ö¤Î¼ªÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±»þ¤ËÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¿´¤ò¶¯¤¯»É·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûºã¤¨¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡ª»³ËÜÍ³¿¤¬¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤·¤Æ¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ë
¡¡¤Þ¤µ¤ËÅÁÀâÅª¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ6»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢·×37.1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¾Ã²½¡£ËÉ¸æÎ¨1.45¡¢ÈïÂÇÎ¨.174¡¢WHIP0.78¤Î»ÙÇÛÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï°µ´¬¡£Âè2Àï¤ÈÂè6Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ·×201µå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¾¡¤Æ¤ÐÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ëÂè7Àï¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¡ÈÃæ0Æü¡É¤Ç9²ó¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¡£¸«»ö¤Ë3²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ë°Û¼¡¸µ¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µå³¦¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¤â°ìÂç¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿27ºÐ¤ÎºÍ³Ð¤Ï¡¢¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿Æ±Î½¤¿¤Á¤âÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë¡£
¡Öµå°Ò¤ÇÂÇ¼Ô¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Á¡ºÙ¤Ê¤ó¤À¡£¤Û¤Ü¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤ËÀ©µåÎÏ¤âÈ´·²¤Ê¤ó¤À¡£²¶¤Ï¤½¤³¤¬¥ä¥Þ¤¬¡ØÆÃÊÌ¤ÊÃË¤À¡Ù¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤À¡£¡×
¡¡MLBÄÌ»»355¾¡¤òµó¤²¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Ê¤¬¤é¾Ú¸À¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤À¡£
¡¡ÆþÃÄ1Ç¯ÌÜ¤«¤é¡ÖÃÏµå¾å¤ÇºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¤Î°ì¿Í¤À¡×¤È»³ËÜ¤òÉ¾²Á¤·¡¢ÉñÂæÎ¢¤Ç¥á¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿34ºÐ¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥ª¥Ã¥¿¥Ó¡¼¥Î¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØBaseball¡õCoffee¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¤½¤³¤Ç»³ËÜ¤ÎÆÃÂç¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿»þ¤«¤éÌ¾Á°¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤Î¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤Ï¿¼¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éMLB¤Ç1µå¤âÅê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë3²¯2500Ëü¥É¥ë¤â¤Î·ÀÌó¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤¤¤Ä¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤ÇÃ¯¤â¤¬Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤è¡£Èà¤¬¤É¤ì¤À¤±¼ã¤¤Åê¼ê¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¤Í¡£º£¤Îµå³¦¤Ç24¤È¤«25ºÐ¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼ã¤¤¤è¡£ËÜÅö¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËMLB¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¨¤µ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï»³ËÜ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¹ï¤ó¤ÀT¥·¥ã¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¥±(C)Getty Images
Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»³ËÜ¤Î¡ÖÀ®¸ù¡×
¡¡¼ã¤¯¤·¤ÆÂçÀ®¤·¤¿»³ËÜ¡£º£¤Ç¤³¤½¥Á¡¼¥à¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë¥¨¡¼¥¹µé¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¥¥±¤Ï¡¢¤³¤¦¤âÂ³¤±¤ë¡£
¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÂ¦¤Î¡È¿·»²¼Ô¡É¤«¤é¤·¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤ó¤À¤è¡£¤È¤¯¤Ë¥ë¡¼¥¡¼¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ó¥Ó¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤éÃæ¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£²¶¤Ê¤ó¤«¡Ø¾ì°ã¤¤¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Ë¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê¤ó¤À¡£
¡¡¤À¤«¤é·è¤·¤ÆÍÏ¤±¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë20ÂåÈ¾¤Ð¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤½¤ì¤âÁ´¤¯¿·¤·¤¤À¤³¦¤Ë¤Í¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤·¡¢²¿¤è¤ê¤â¸À¸ì¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò´Å¤¯¸«¤Æ¤¤¤ëÏ¢Ãæ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤è¡£¸À¸ì¤Î°ã¤¤¤¬¤É¤ì¤À¤±Áª¼ê¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡°ÛÊ¸²½¤ËÍÏ¤±¹þ¤àÆñ¤·¤µ¤òÀâ¤¯¥¥±¡£¤½¤ì¤Ç¤â1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ËÆëÀ÷¤ß¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë»³ËÜ¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï½éÆü¤«¤é¡Ø¼«Ê¬¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤¬¤¢¤ë¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¼þ¤ê¤Ë¤É¤¦»×¤ï¤ì¤è¤¦¤Èµ¤¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤Ë°ìÈÖ¹ç¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤«¤¯¸À¤¦¥¥±¤âMLB¥¥ã¥ê¥¢11Ç¯¤Ç¡¢4µåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²ÃÆþ½éÆü¤«¤é²æ¤¬Æ»¤òÊâ¤ó¤À»³ËÜ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Î°ì´ÓÀ¤È¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤Î¥Ö¥ì¤Ê¤µ¡¢¤½¤·¤Æ½¸ÃæÎÏ¤ÏËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤À¤Ê¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¤À¡£¼þ¤ê¤Ç¤É¤ì¤À¤±²»³Ú¤¬¿â¤ìÎ®¤ì¤Æ¤¤¤è¤¦¤¬¡¢²¶¤¬¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò¤«¤±¤è¤¦¤¬¡¢Á´¤¯¸ú¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡ÌµÏÀ¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â¥¥±¤Ï¡È°ã¤¤¡É¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½é¤á¤Æ¥ä¥Þ¤ò¸«¤¿»þ¤ËÀµÄ¾¡¢¤¢¤ó¤Ê¾®¤µ¤¤¿ÈÂÎ¤Ê¤Î¤Ë¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÁ´¤¯¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤ÆÂç¾æÉ×¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏ³¤é¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡ÖÀ®¸ù¡×¤ò³Î¿®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï´°Á´¤Ë¼«Ê¬¤Î·Á¤Ã¤Æ¤â¤Î¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤è¤ê¤â°µ´¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤¿»þ¤À¡£ËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Ëµ°Æ»¤¬åºÎï¤Ê¤ó¤À¡£¤¢¤ì¤Ï»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ¤Ç¤â¸«¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ãÂ»¤À¤è¡£¤¢¤ì¤Ç²¶¤Ï¡Ø¹Ô¤±¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£°ìµå¤´¤È¤Ë´Ö¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹Í¤¨¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£°ã¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¥Õ¥©¡¼¥à¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¡¢¤ä¤êÄ¾¤¹¤ó¤À¡£¤·¤«¤â¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥Û¡¼¥à¤ËÅê¤²¤ë¤è¤¦¤Ëµ°Æ»¤¬°ìÄ¾Àþ¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡»³ËÜ¤ò¡ÖËÜÅö¤Ë¾¡¼Ô¡£¾¡¤Ä¤³¤È¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈË«¤á¤Á¤®¤Ã¤¿¥¥±¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¤Î·ÀÌó¶â¤ò1¥»¥ó¥È¤â»Ä¤é¤º¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤À¤±¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Åê¼ê»Ë¾åºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë12Ç¯Áí³Û3²¯2500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó465²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤¿°ÕÌ£¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Þ¤¿°ì¤ÄÀ¼²Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿»³ËÜ¡£ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê»Ë¾å½é¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëÆü¤â¤½¤¦±ó¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
