»ä¡¢²æËý¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ò²ð¸î¥Ø¥ë¥Ñ¡¼»þµë1,300±ß¡Ó¤È¡ÒÇ¯¶â·î9Ëü5,000±ß¡Ó¤Ç¹ËÅÏ¤ê¤ÎÀ¸³è¡£É×¤Î¸µ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ10Ç¯¡¢65ºÐ½÷À¤¬¡í¼«Ìä¼«Åú¤·Â³¤±¤ë¡É¥ï¥±
55ºÐ¤Î¤È¤¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÊÌ¤ì¤¿¤¤¡×¤È²È¤ò½Ð¤¿ÏÂÂå¤µ¤ó¡Ê65ºÐ¡Ë¡£Åö»þÂç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿Ì¼¤Î¶µ°éÈñ¤Ï¸µÉ×¤¬ÉéÃ´¤·¡¢ÏÂÂå¤µ¤ó¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤«¤é¤ÎºÆ½¢¿¦¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¥º§»þ¤Ë¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤ÏÇ¯¶âÊ¬³ä¤Î¤ß¤Ç¡¢ÃùÃß¤ÏÎ¥º§Á°¤ËÉã¤«¤éÁêÂ³¤·¤¿300Ëü±ß¤À¤±¡£Íê¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¼Â²È¤âÅö¤Æ¤¬³°¤ì¤Þ¤·¤¿¡£65ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢Ë¬Ìä²ð¸î¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤ëÏÂÂå¤µ¤ó¤¬Êú¤¨¤ë"¸å²ù¤ÎÀµÂÎ"¤È¤Ï¡½¡½¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î»°¸¶Í³µª»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
10Ç¯Á°¡¢55ºÐ¤ÇÎ¥º§¤ò·èÃÇ¡£²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿½÷À¤Î¸í»»
¡Ö¤â¤¦ÌµÍý¡£¤¢¤Ê¤¿¤È¤Ï°ì½ï¤Î¶õ´Ö¤Ë¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
55ºÐ¤Î¤È¤¡¢ÏÂÂå¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦65ºÐ¡¢ºë¶Ì¸©ºß½»¡Ë¤Ï20Ç¯°Ê¾åÏ¢¤ìÅº¤Ã¤¿É×¤Ë¤½¤¦¹ð¤²¡¢ºÇÄã¸Â¤Î²ÙÊª¤À¤±¤ò»ý¤Ã¤Æ²È¤ò½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
É×ÉØ´Ø·¸¤ÏÄ¹Ç¯Îä¤¨ÀÚ¤ê¡¢¤Û¤Ü²ÈÄíÆâÊÌµï¤Î¾õÂÖ¡£Ï·¸å¤Î¤¿¤á¤ËÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤òÉ×¤¬°ì¸À¤ÎÁêÃÌ¤â¤Ê¤¯²òÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤ê¡¢Ìä¤¤µÍ¤á¤Æ¤âÍýÍ³¤òÏÃ¤µ¤Ê¤¤É×¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñÏÃ¤Î¤Ê¤¤¿©Âî¡¢½µËö¤Ï¸±°¤Ê¶õµ¤¡½¡½¡£¡Ö¤³¤Î²È¤Ë¤¤¤ë¤È¸ÆµÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þÂç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿Ì¼¤Î¶µ°éÈñ¤Ï¡¢¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¡×¤ÈÉ×¤¬ÌóÂ«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂÂå¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¿®¤¸¤ÆÎ¥º§¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡½¡½ºÇÂç¤Î¸í»»¤Ï"¤ª¶â"¤Ç¤·¤¿¡£
·ëº§¸å¤Ï20Ç¯°Ê¾åÀì¶È¼çÉØ¡£55ºÐ¤«¤é¤ÎºÆ½¢¿¦¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÁíÌ³¿¦¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ï½ñÎàÁª¹Í¤ÇÍî¤È¤µ¤ì¡¢°û¿©Å¹¤Ç¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ë¡È¼ã¤¤¿Í¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÃÇ¤é¤ìÊý¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö·Ð¸³ÉÔÂ¡×¡ÖÇ¯ÎðÅª¤ËÆñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÊÖÅú¤Ð¤«¤ê¡£
¤è¤¦¤ä¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»þµë980±ß¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥ì¥¸¡£½µ5Æü¡¦1Æü5»þ´Ö¤Ç·î¼ý¤Ï10Ëü±ß¤Û¤É¡£Î¥º§Ä¾¸å¤Ï¼ýÆþ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Ï5Ç¯´Ö¡¢Á´³ÛÌÈ½ü¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÀ¸³è¤ÇÀº°ìÇÕ¤Ç¡¢¾Íè¤ÎÇ¯¶â¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¥º§»þ¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢É×¤Î¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î°ìÉô¤òÊ¬¤±¤Æ¤â¤é¤¦¡ÖÇ¯¶âÊ¬³ä¡×¤À¤±¡£É×Ì¾µÁ¤ÎÍÂ¶â¤äÊÝ¸±¡¢»ý¤Á²È¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚ¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÏÂÂå¤µ¤ó¤Ë¤Ï"ºÇ¸å¤ÎÍê¤ê"¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£50ÂåÁ°È¾¤ËÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËÁêÂ³¤·¤¿300Ëü±ß¤È¡¢¼Â²È¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤¶¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤ÆÊì¤ÈÊë¤é¤»¤Ð¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·Î¥º§¤«¤é¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢Êì¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¹Ô¡£»ÜÀßÆþµï¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¼Â²È¤ÈÊì¤Î»ñ»º´ÉÍý¤ÏÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿ÄïÉ×ÉØ¤¬Ã´¤¦¤³¤È¤Ë¡£¡ÖÎ¥º§¤·¤Æ¤â¡¢º¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¼Â²È¤ËÌá¤ì¤ë¡×¡½¡½ÏÂÂå¤µ¤ó¤ÎÁÛÄê¤Ï´°Á´¤ËÊø¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢»ä¤Ë¤Ïµ¢¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤â¤·Æ¯¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡Ä¹ËÅÏ¤ê¤ÎÆü¡¹
¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸³è¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£
60ºÐ¤òÁ°¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤òÂà¿¦¤·¡¢¼¡¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤¬Ë¬Ìä²ð¸î¤Î»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡£»ñ³Ê¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¡¢60¡Á63ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¶á¤¤Æ¯¤Êý¤ò¤·¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë¤â²ÃÆþ¡£¤¿¤À¡¢¹øÄË¤¬°²½¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢65ºÐ¤Î¸½ºß¤Ï½µ3Æü¤Û¤É¤Î¶ÐÌ³¤Ç¡¢·îÌó9Ëü±ß¤Î¼ýÆþ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î10Ç¯¤ÎÀ¸³è¤ò¤Ê¤ó¤È¤«°Ý»ý¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½¢¿¦¤·¤¿Ì¼¤¬¡¢»þÀÞ¤³¤Ã¤½¤êÀ¸³èÈñ¤òÊä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¤¥É¤«¤é¡Ö±ç½õ¤·¤Æ¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢Ì¼¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ë²¿ÅÙ¤â½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤Ï¡¢Ä¹¤¤Àì¶È¼çÉØ´ü´Ö¤ÈÎ¥º§¸å5Ç¯´Ö¤Î¡ÖÁ´³ÛÌÈ½ü¡×´ü´Ö¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤È¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ·î9Ëü5,000±ß¤Û¤É¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
• Ç¯¶â¡§·î9Ëü5,000±ß
• ²ð¸î¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Î¼ýÆþ¡§·î9Ëü±ß
¹ç·×¤Ç·î18Ëü5,000±ß¤ÎÀ¸³è¤Ç¤¹¡£
²ÈÄÂ7Ëü±ß¡¢¿©Èñ2Ëü5,000Ëü±ß¡¢¸÷Ç®Èñ1Ëü5,000Ëü±ß¡¢ÄÌ¿®Èñ8Ëü5,000±ß¡¢°åÎÅÈñ¡¦ÆüÍÑÉÊ¤Ç2Ëü±ß¡Ä¡Ä¡£·×»»¾å¤ÏÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÈÅÅ¤Î¸Î¾ã¤ä´§º§Áòº×¤Ê¤É¤ÎµÞ¤Ê½ÐÈñ¤ÏÏÅ¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ÁêÂ³¤·¤¿300Ëü±ß¤¬¡¢º£¤Ï¿´ºÙ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âºÇ¸å¤ÎÍê¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö70ºÐ¤Þ¤Ç¤ÏÆ¯¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¹ø¤ÎÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¢¤È5Ç¯Æ¯¤±¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£Æ¯¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÅþÄìÊë¤é¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÌëÌ²¤ì¤Ê¤¤Æü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÏÂÂå¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤½¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¥º§¢ªÀì¶È¼çÉØ¢ªÏ·¸åº¤µç..."Æ±¤¸Æ»"¤òÊâ¤à½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤
ÏÂÂå¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢50Âå¤ÇÎ¥º§¤·¤Æ¤«¤éÀ¸³è¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½¢Ï«¤ÎÊÉ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
50Âå¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¤ÎºÆ½¢¿¦¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¡¼¥È¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ê¤ÉÈóÀµµ¬¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤ÏÈóÀµµ¬¤Î¾ì¹ç¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö¤ä¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤Æ¯¤Êý¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¾Íè¤ÎÇ¯¶â³Û¤â¿¤Ó¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Êì¤Î½¢Ï«¼ýÆþ¤ÏÊ¿¶Ñ¤ÇÇ¯236Ëü±ßÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¥º§¸å¤Ë°ÂÄê¤·¤¿À¸³è´ðÈ×¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ï·è¤·¤ÆÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÇ¯¶âÊ¬³ä¤·¤«¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÍÂ¶â¤ÏÉ×Ì¾µÁ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö´¶¾ðÅª¤ËÎ¥º§¤òµÞ¤®¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×--¤³¤¦¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢Î¥º§»þ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼Â²È¤ËÌá¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¿Æ¤Î²ð¸î¤äÁêÂ³»ö¾ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ìá¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àº¿ÀÅª¤Ë¤ÏÎ¥º§¤¬µß¤¤¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ÐºÑÅª¤Ê´ðÈ×¤¬¼å¤¤¤Þ¤Þ½ÏÇ¯´ü¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Ï·¸å¤ÎÁªÂò»è¤ÏÂç¤¤¯¶¹¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡½¡½Î¥º§Á°¤Ë"É¬¤º³ÎÇ§¤¹¤Ù¤3ÅÀ"
¤â¤·º£¡¢Î¥º§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢FP¤È¤·¤ÆÉ¬¤º³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Î¥º§¸å¤Î¡Ö¼ý»Ù¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òºî¤ë
¡¦²¿ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤±¤ë¤«
¡¦½»¤Þ¤¤¤Ë¤«¤«¤ë¤ª¶â¤Ï¤¤¤¯¤é¤«
¡¦Ç¯¶â¤Ï¤¤¤¯¤é¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤«¡Ê¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¤Ç³ÎÇ§¡Ë
¡¦ ¤É¤Î»þ´ü¤ËÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤«
¤³¤ì¤ò²Ä»ë²½¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Î¥º§¸å¤ÎÀ¸³è¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ê¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤ÎÌµÎÁÁêÃÌ¤äÇ¯¶â»öÌ³½ê¤â³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ºâ»ºÊ¬Í¿¡¦Âà¿¦¶â¡¦Ç¯¶âÊ¬³ä¤ò"Ï³¤ì¤Ê¤¯"³ÎÇ§¤¹¤ë
Àì¶È¼çÉØ¤À¤Ã¤¿½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤ÏÏ·¸å¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¤Ç¤¹¡£Àª¤¤¤Ç²È¤ò½Ð¤ë¤È¡¢ËÜÍè¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Ï¤º¤Îºâ»º¤ò¼º¤¤¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£ÊÛ¸î»Î¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£¼Â²È¤ò"¤¢¤Æ¤Ë¤·¤Ê¤¤"
¿Æ¤Î²ð¸î¡¦ÁêÂ³»ö¾ð¤Ï°ì½Ö¤ÇÊÑ¤ï¤ê¡¢¼Â²È¤¬¡ÖÌá¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¿Í¤Î»ñ»º¤òÏ·¸å¤Î»Ù¤¨¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£
55ºÐ¤Ç¡Ö¼«Í³¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿ÏÂÂå¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·10Ç¯¸å¤Îº£¡¢Ë¬Ìä²ð¸î¤Î¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀ¸³è¤È¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Î¥º§¼«ÂÎ¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢½àÈ÷¤ò¤»¤º¡¢´¶¾ð¤À¤±¤Ç·èÃÇ¤¹¤ëÎ¥º§¤Ï¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë¿¼¤¤±Æ¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤·ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤¦¤«°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÈÏ·¸å¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÎäÀÅ¤Ç¿µ½Å¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»°¸¶ Í³µª
¥×¥ìÄêÇ¯ÀìÌçFP®